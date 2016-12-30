В Димитровграде школьница задушила мигранта во время игр БДСМ

В городе Димитровграде Ульяновской области произошло происшествие, в котором 17-летняя школьница и ее 21-летняя подруга задушили уроженца Таджикистана. Девушки лишили жизни 24-летнего молодого человека во время игр БДСМ.
Подруги завели знакомство с парнем в Сети, в результате чего договорились о совместной встрече с ним с целью грабежа. 24-летний мигрант арендовал квартиру в одном из домов по улице Славского в Димитровграде и накрыл стол для встречи с девушками. После того, как они приехали, во время беседы зашел разговор об интиме, и молодой человек предложил поиграть в ролевые игры, при этом позволив себя связать.
Подруги, решив обокрасть парня, задушили его и начали искать в квартире ценные вещи, однако, ничего не обнаружив, забрали некоторые личные вещи приезжего и около двух тысяч рублей из его кошелька. На следующий день хозяйка квартиры обнаружила потерпевшего задушенным с телесными повреждениями.
Личности преступниц, которые предпочли не скрываться, были установлены по горячим следам, после чего девушек задержали. 21-летняя обвиняемая заключена под стражу, а 17-летняя школьница взята под домашний арест.
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