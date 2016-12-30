МВД призывает россиян остерегаться поддельного алкоголя

Министерство внутренних дел России разместило обращение для жителей страны с призывом остерегаться поддельных алкогольных напитков. Памятка, опубликованная на официальном сайте ведомства, гласит о том, что горячительные напитки, которые реализовываются в канистрах из пластика «с рук, в палатках и ларьках», являются нелегальным товаром и несут угрозу здоровью и даже жизни.
МВД России доносит до сведения граждан, что легальные алкогольные напитки не могут продаваться в ночное время и в Интернете. Тем более не реализовываются несовершеннолетним лицам. Сотрудники ведомства просят россиян не пить непищевые спиртосодержащие жидкости, аптечно-косметические средства, парфюмерную спиртосодержащую продукцию и средства бытовой химии. Это может привести к печальным последствиям. Покупая горячительные напитки, следует проверить всю «сопутствующую» информацию о них – на этикетке должны быть указаны вид продукции, ее крепость, обозначена емкость тары, а также, в обязательном порядке, - название компании-изготовителя и ее контактные сведения. Если на дне бутылки нет обозначения литража, не указан диаметр дна, качество печати этикеток вызывает сомнения – алкоголь скорее всего контрафактный.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165293-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.