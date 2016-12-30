МВД призывает россиян остерегаться поддельного алкоголя

МВД России доносит до сведения граждан, что легальные алкогольные напитки не могут продаваться в ночное время и в Интернете. Тем более не реализовываются несовершеннолетним лицам. Сотрудники ведомства просят россиян не пить непищевые спиртосодержащие жидкости, аптечно-косметические средства, парфюмерную спиртосодержащую продукцию и средства бытовой химии. Это может привести к печальным последствиям.Покупая горячительные напитки, следует проверить всю «сопутствующую» информацию о них – на этикетке должны быть указаны вид продукции, ее крепость, обозначена емкость тары, а также, в обязательном порядке, - название компании-изготовителя и ее контактные сведения. Если на дне бутылки нет обозначения литража, не указан диаметр дна, качество печати этикеток вызывает сомнения – алкоголь скорее всего контрафактный.

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