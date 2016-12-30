Авторизация
 
  • 12:10 – Николь Кидман избавилась от некоторых частей своего тела 
  • 12:07 – Кругосветный Новый год в саду имени Баумана 
  • 12:07 – Дмитрия Тарасова поздравляют со статусом холостяка 
  • 12:06 – Новогодние салаты 2017: с фото салаты рецепты новинка 


МВД призывает россиян остерегаться поддельного алкоголя

Министерство внутренних дел России разместило обращение для жителей страны с призывом остерегаться поддельных алкогольных напитков. Памятка, опубликованная на официальном сайте ведомства, гласит о том, что горячительные напитки, которые реализовываются в канистрах из пластика «с рук, в палатках и ларьках», являются нелегальным товаром и несут угрозу здоровью и даже жизни.

МВД призывает россиян остерегаться поддельного алкоголя


МВД России доносит до сведения граждан, что легальные алкогольные напитки не могут продаваться в ночное время и в Интернете. Тем более не реализовываются несовершеннолетним лицам. Сотрудники ведомства просят россиян не пить непищевые спиртосодержащие жидкости, аптечно-косметические средства, парфюмерную спиртосодержащую продукцию и средства бытовой химии. Это может привести к печальным последствиям.
Покупая горячительные напитки, следует проверить всю «сопутствующую» информацию о них – на этикетке должны быть указаны вид продукции, ее крепость, обозначена емкость тары, а также, в обязательном порядке, - название компании-изготовителя и ее контактные сведения. Если на дне бутылки нет обозначения литража, не указан диаметр дна, качество печати этикеток вызывает сомнения – алкоголь скорее всего контрафактный.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165293-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.2301
-0.25%
72.8439
+0.48%
1.1413
-0.88%
0.2079
-0.29%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 278
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 231
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 954
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 904
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 838
  • 0
Очевидец рассказал о
  • 07:07
  • 823
  • 0
Список и Фото всех погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи 25 12 2016
  • 18:55
  • 778
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 701
  • 0
Николь Кидман избавилась от некоторых частей своего тела
  • 12:10
  • 0
  • 0
Кругосветный Новый год в саду имени Баумана
  • 12:07
  • 0
  • 0
Дмитрия Тарасова поздравляют со статусом холостяка
  • 12:07
  • 0
  • 0
Новогодние салаты 2017: с фото салаты рецепты новинка
  • 12:06
  • 0
  • 0
Новогодние салаты на 2017 год рецепты с фото предлагают приготовить абсолютно новый салат «Золотой петух»
  • 12:06
  • 0
  • 0
Что покажут в новогоднюю ночь 2017 по телевизору: программа передач на 31 декабря, фильмы и передачи
  • 12:01
  • 0
  • 0
Бузова и Тарасов развелись 2016: официальный развод состоялся, Бузова покинула страну
  • 12:01
  • 0
  • 0
Новогодние открытки 2017 скачать бесплатно без регистрации
  • 12:01
  • 0
  • 0
Николь Кидман избавилась от некоторых частей своего тела
  • 12:10
  • 0
  • 0
Кругосветный Новый год в саду имени Баумана
  • 12:07
  • 0
  • 0
Дмитрия Тарасова поздравляют со статусом холостяка
  • 12:07
  • 0
  • 0
Новогодние салаты 2017: с фото салаты рецепты новинка
  • 12:06
  • 0
  • 0
Новогодние салаты на 2017 год рецепты с фото предлагают приготовить абсолютно новый салат «Золотой петух»
  • 12:06
  • 0
  • 0
Что покажут в новогоднюю ночь 2017 по телевизору: программа передач на 31 декабря, фильмы и передачи
  • 12:01
  • 0
  • 0
Бузова и Тарасов развелись 2016: официальный развод состоялся, Бузова покинула страну
  • 12:01
  • 0
  • 0
Новогодние открытки 2017 скачать бесплатно без регистрации
  • 12:01
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров