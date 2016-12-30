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"Столото": миллиард будет разыгран в новогоднюю ночь

"Столото": миллиард будет разыгран в новогоднюю ночь
Всего один день остается до неимоверного розыгрыша огромного денежного приза в размере миллиарда рублей от компании "Столото". Гарантированный суперприз будет разыгран почти на старте 2017 года в прямом эфире телеканала НТВ. Начало розыгрыша намечено на 20:00 по времени Москвы.

Следует уточнить, что на самом деле в предновогодний вечер будет разыграна гораздо большая сумма денег, чем один миллиард. Сначала пройдут тиражи в «6 из 45», «5 из 36», «Русское лото».

По этим видам лотереи главный джек-пот будет гораздо скромнее, чем один миллиард, однако количество призовых комбинаций будет существенно больше, чем обычно. Затем пройдет игра по первому тиражу лотереи «4 из 20». В ней будет определено восемь счастливых цифр (по четыре в верхнем и нижнем полях), полное совпадение которых принесет его владельцу билета один миллиард рублей. Также состоятся розыгрыши квартир, хороших денежных призов и других подарков в «7 из 49», «Жилищную лотерею» и «Золотую подкову».

Дабы еще успеть стать участником «миллиардного» розыгрыша необходимо купить нужный билет. Лотерея «4 из 20», как и другие новогодние виды билетов продаются в отделениях почты, салонах мобильной связи. Но во многих пунктах продажи билетов уже нет. Поэтому особо настойчивым следует поикать лотерею в сельских отделениях связи, где азартные игры не так популярны. Еще есть вариант приобретения билета через официальный сайт компании. Цена лотерейного билета составляет 100 рублей.


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