Что подарить на Новый год 2017 родным и близким: идеи подарков, что нельзя дарить на год Петуха 2017

Одной из самых сложных задач перед Новым годом является выбор подарков для родных и самых близких людей. Ведь всегда хочется презентовать именно то, что оставит неизгладимый отпечаток на человека не только в новогоднюю ночь, но еще и на протяжении всего года.Что подарить на Новый год 2017, который пройдет под знаком Огненного Петуха? Этот вопрос является крайне актуальным даже сегодня, когда до наступления следующего года остается всего пару дней. Многие честно признаются, что боятся ошибиться с выбором. Сразу же в этом контексте нужно уточнить, кому предназначается: родному человеку, коллеге по работе, ребенку или взрослому. Нужно учитывать индивидуальные особенности того, кому предназначается презент.Для родителей всего будет приятно получить презент, который ребенок сделал собственными руками. В эту вещь, будь она даже кривой и косой, вложена частичка души и любовь к родителям. Мама и папа с удовольствием примут от любимого чада нарисованную открытку, вышитую картину, сшитый самостоятельно чехол для очков, планшета и ноутбука. Подросток, который увлекается работой с деревом, может изготовить разделочную доску для мамы или ящик для инструментов отцу. Если ребенок уже имеет собственные карманные деньги или сэкономил на завтраках, он может купить маме домашний халат, набор полотенец или бокалов. Обоим родителям придется по душе фотоальбом или рамка для фотографии.Наверняка любая девушка обрадуется подарку в виде ювелирного украшения или же бижутерии, которая изготовлена качественно и красиво. Можно остановиться, например, на красивом ободке. Ежели вы чувствуете в себе романтические нотки, то можно остановиться на незабываемом свидании, которое можно устроить на крыше. Безусловно, нужно тщательно подготовиться, создав не только приятную, но еще и комфортную атмосферу. Мало кто откажется от того, чтобы понаблюдать за салютами, находясь на крыше какого-нибудь высотного дома.Останавливаясь на выборе подарков для мужа и жены, нужно в обязательном порядке учитывать индивидуальные предпочтения близкого человека. Однако имеется и обратная сторона. Дело в том, что если вы живете с человеком уже давно, то может сложиться впечатление, что фантазия иссякла и чем-то удивить почти невозможно. В этом случае мужчинам нужно знать, о чем же мечтает вторая половинка. Это может быть новая сумочка, шейный платок, духи, украшение, зонтик. А может быть, это будет электронная книга или новый телефон. Мужу тоже следует преподнести на Новый год то, о чем он думал или мечтал. Ведь каждая жена знает хобби своего спутника жизни. Это может быть ящик для инструментов, горнолыжные очки, кожаное портмоне.Вопрос, что подарить ребенку, не должен ставить родителей в тупик. Ведь сын или дочь сами подскажут это, заранее написал письмо Деду Морозу и описав там свою мечту. Родителям останется только запастись деньгами, пойти в магазин и выбрать желаемое. Главное, чтобы желание отпрыска было разумным и укладывалось в новогодний бюджет.Также не нужно пропускать такой момент, как некоторые подарки, которые совершенно нельзя дарить на год Петуха 2017. В первую очередь речь нужно вести о пустых копилках, кошельках, ножах и ножницах. Возлюбленным никак нельзя дарить часы, потому что данный символ ассоциируется с расставанием. Особенностью 2017 года, который пройдет под предводительством Огненного Петуха, станут его негативное отношение к таким подаркам, как браслеты и цепочки.

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