Рособрнадзор запретил прием студентов 5 вузам страны

Рособрнадзор после проведения итоговой проверки запретил 5 вузам страны прием студентов. Инспекция высших учебных заведений проходила в последней декаде декабря 2016 года.
В список запрещенных для приема абитуриентов ВУЗов вошли: Педагогический институт в Калининградской области, Институт управления, Сибирский университет потребкооперации (отделение в Тюмени), Санкт-Петербургский медико-социальный институт и Восточный языковедческий институт в Петербурге.
Филиал ИМПЭ имени А.С. Грибоедова в городе Калуге был полностью лишен Федеральной службой государственной аккредитации, а Курская академия муниципальной и государственной службы лишилась официального подтверждения соответствия стандартам по ряду преподаваемых в ВУЗе специальностей.
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