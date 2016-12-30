Рособрнадзор запретил прием студентов 5 вузам страны

В список запрещенных для приема абитуриентов ВУЗов вошли: Педагогический институт в Калининградской области, Институт управления, Сибирский университет потребкооперации (отделение в Тюмени), Санкт-Петербургский медико-социальный институт и Восточный языковедческий институт в Петербурге.Филиал ИМПЭ имени А.С. Грибоедова в городе Калуге был полностью лишен Федеральной службой государственной аккредитации, а Курская академия муниципальной и государственной службы лишилась официального подтверждения соответствия стандартам по ряду преподаваемых в ВУЗе специальностей.

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