Проезд на такси в Москве в новогоднюю ночь подорожает в два раза. О возможном увеличении стоимости услуги заявили в Московской торгово-промышленной палате.
По мнению специалистов, стоимость проезда в такси на Новый год в Москве будет зависеть в частности от того, сколько водителей согласится работать в новогоднюю ночь. Если количество заказов будет превышать возможности столичного таксопарка, то тарифы на проезд могут вырасти в 1,5-2 раза.
Повышение новогодних тарифов на проезд в такси станет своеобразным мотиватором для выхода водителей на работу.
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