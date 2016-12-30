Проезд на такси в Москве в новогоднюю ночь подорожает в два раза

По мнению специалистов, стоимость проезда в такси на Новый год в Москве будет зависеть в частности от того, сколько водителей согласится работать в новогоднюю ночь. Если количество заказов будет превышать возможности столичного таксопарка, то тарифы на проезд могут вырасти в 1,5-2 раза.Повышение новогодних тарифов на проезд в такси станет своеобразным мотиватором для выхода водителей на работу.

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