Рецепты на Новый год 2017: что нельзя ставить на стол и что должно на нем быть, в чем встречать год Петуха, поздравления с Новым годом Петуха 2017, подарки

Новогодние праздники, которые совсем скоро накроют всю Россию, накладывают огромный отпечаток на жизнь граждан. Кто-то использует долгосрочные выходные для полноценного и активного отдыха на природе, но многие все-таки предпочитают проводить это время дома, в кругу семьи.Отдельной строкой нужно остановиться на том, что надеть для встречи Нового года 2017. Мужчины и женщины проявляют почти одинаковый интерес к данному вопросу, потому что хотят произвести впечатление своим внешним видом на гостей праздника. Помимо этого, не теряет актуальность и вопрос, связанный с подарками. Всем хочется подарить действительно что-то стоящее, что запомнится на весь последующий год и будет напоминать о приятных моментах совместного празднования Нового года.Учитывая то, что наступает год Огненного Петуха, можно подойти к приготовлению с творчеством и приятно порадовать хозяина наступающего года. Есть масса вариантов вкусных и интересно оформленных салатов и закусок. Так к примеру, можно подать салат под названием "Петушок". В состав которого входит: 4 отваренных яйца, 2 вареных окорочка, сыр, соленый огурец и морковка, все покрыто майонезом и украшено маслиной и болгарским перцем. Кроме этого, на стол можно подать и традиционный салат оливье, состав которого пересказывать уже не имеет никакого смысла, так как его знают почти все.Закуски также можно сделать с салатной начинкой, наполнив ей тарталетки или крекеры, которые будут красиво смотреться в виде канапе. На столе должно быть много фруктов ярких цветов. Очень просто делается "фруктовая елка". Десерты также должны быть легкими и незамысловатыми. Петух представляет из себя птицу бойкую и подвижную, а чрезмерное чревоугодие и тяжесть ему не по нраву.По поводу алкогольных напитков следует выделить следующие аспекты: нужно соблюдать умеренность. Крепкий алкоголь хозяин 2017 года не любит, поэтому способен разгневаться на тех, кто решит переборщить со спиртным. Самыми лучшими вариантами праздничного стола станут легкие вина, коктейли и, конечно же, шампанское.Следует лишь уточнить необычный вариант сервировки: на тарелку поставить стакан, аккуратно накладывать салат по краям, после стакан убрать, а сам салат украсить петрушкой, кукурузой и кубиками моркови. В заключении уточним, что подобное необычное оформление салатов не только удивит ваших гостей, но еще и позволит, например, детям, куда активнее уминать праздничные блюда.Лучшая цветовая гамма для встречи Нового 2017 года красно-золотистая. Не увлекайтесь декольте и прозрачными тканями - такой образ вряд ли привлечет внимание утонченного Петуха. Женский образ должен состоять из аккуратного коктейльного платья красного, желтого, пастельных золотистых тонов, туфель на высоком каблучке, визуально удлиняющих и украшающих женскую ножку, и аксессуаров в тон основному цвету. Прекрасным дополнением станут украшения из золота (либо под золото), жемчуга (в том числе и искусственного).Мужчинам можно встречать новогоднюю ночь, в не столь официальном наряде. Но если он пришел в гости под руку со своей благоверной, то следует соответствовать. Строгий костюм сможет значительно снизить уровень комфорта на столь веселом празднике, но встречать 2017 год в домашней одежде или в своем каждодневном образе, будет выглядеть практически аморально в глазах педантичного Огненного Петуха.Подарок на Новый год - это всегда одно из самых радостных событий праздника. И в любом возрасте хочется, чтобы он был волшебным и сказочным. Но не всегда получается угадать с подарком и иногда он совсем не к месту. Для того, чтобы ваши презенты порадовали получателя в этот светлый праздник, читайте нашу статью о том, что подарить на Новый год 2017 в год Красного Огненного Петуха.Подготовка и покупка подарков в предновогодней суете часто отнимает много времени. Очень хочется угодить близким, но в магазинах такой огромный выбор, что глаза просто разбегаются. Естественно, на предстоящий праздник наш Петя оценит разнообразные фигурки курочек и петушков. Можно выбрать подарки, которые пригодятся в быту, например, настенные часы в виде птицы года.Самые кропотливые могу смастерить что-нибудь своими руками и сшить необычные игрушки в виде петуха или изготовить подушки, украшенные символом года. Ведь подарки, которые вы вручите, будут согревать и напоминать о вас в течение долгого времени.

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