Как будем отдыхать на Новый год 2017: переносы, количество выходных дней в январе

До наступления 2017 года остается совсем немного времени. В ходе предновогодней суеты актуальность приобретают вопросы, связанные с тем, каким образом россияне будут отдыхать на праздники, в ходе которых, по сложившейся традиции, у них появляются своеобразные новогодние каникулы.Сразу же следует внести ясность, заметив, что в 2017 году в январе отдыхать будем на один день меньше, чем в 2016 году. Минтруд России определил, что выходными днями для россиян будут девятидневные новогодние каникулы. Перенос выходных в 2017 году утвержден постановлением правительства РФ от 04.08.2016 №756.Уже немало лет Россия празднует Новый год не один день, а целых десять. Это происходит по причине совмещения и переноса праздничных дней, намеченных на первую треть января.Как правило, празднование начинается еще вечером 31 декабря, когда торжественные приготовления к встрече наступающего года медленно перетекают в активное празднование этого события. Зная это, вот уже несколько лет в Госдуме выдвигается предположение сделать 31 декабря также официальным выходным днем. Однако такие новаторства пока не обрели своей силы - депутаты уверены, что данное смещение рабочего графика может пагубно сказаться на экономической ситуации в стране.Итак, основываясь на проект постановления Минтруда-РФ о переносе выходных в следующем 2017 г., россиян, в новом 2017 году, ждут в очередной раз довольно продолжительные новогодние выходные - с 31-го декабря по 8 января, т.е. целых девять дней новогоднего отдыха.На новогодних каникулах в январе 2017 года выпадает два официальных праздника - Новый год и Рождество Христово. Выходной 1 января переносится на 24 февраля, выходной 7 января переносится на 8 мая.

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