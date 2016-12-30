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  • 07:34 – Как будем отдыхать на Новый год 2017: переносы, количество выходных дней в январе 


Как будем отдыхать на Новый год 2017: переносы, количество выходных дней в январе

Как будем отдыхать на Новый год 2017: переносы, количество выходных дней в январе
До наступления 2017 года остается совсем немного времени. В ходе предновогодней суеты актуальность приобретают вопросы, связанные с тем, каким образом россияне будут отдыхать на праздники, в ходе которых, по сложившейся традиции, у них появляются своеобразные новогодние каникулы.

Сразу же следует внести ясность, заметив, что в 2017 году в январе отдыхать будем на один день меньше, чем в 2016 году. Минтруд России определил, что выходными днями для россиян будут девятидневные новогодние каникулы. Перенос выходных в 2017 году утвержден постановлением правительства РФ от 04.08.2016 №756.

Как будем отдыхать на Новый год 2017: количество выходных дней в январе

Уже немало лет Россия празднует Новый год не один день, а целых десять. Это происходит по причине совмещения и переноса праздничных дней, намеченных на первую треть января.

Как правило, празднование начинается еще вечером 31 декабря, когда торжественные приготовления к встрече наступающего года медленно перетекают в активное празднование этого события. Зная это, вот уже несколько лет в Госдуме выдвигается предположение сделать 31 декабря также официальным выходным днем. Однако такие новаторства пока не обрели своей силы - депутаты уверены, что данное смещение рабочего графика может пагубно сказаться на экономической ситуации в стране.

Итак, основываясь на проект постановления Минтруда-РФ о переносе выходных в следующем 2017 г., россиян, в новом 2017 году, ждут в очередной раз довольно продолжительные новогодние выходные - с 31-го декабря по 8 января, т.е. целых девять дней новогоднего отдыха.

На новогодних каникулах в январе 2017 года выпадает два официальных праздника - Новый год и Рождество Христово. Выходной 1 января переносится на 24 февраля, выходной 7 января переносится на 8 мая.


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