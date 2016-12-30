"Столото" в новогоднюю ночь: миллиард рублей будет разыгран совсем скоро, цена билета, где купить и как выиграть

В Новогоднюю ночь состоится розыгрыш одного миллиарда рублей в рамках государственной телелотерии "Гослото". Невероятное новогоднее предложение подготовила для россиян компания "Гослото": 31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года организаторы лотереи проведут 7 розыгрышей, в которых разыграют общий призовой фонд в миллиард рублей.Буквально за четыре часа до наступления 2017 года по московскому времени в прямом эфире канала НТВ стартуют розыгрыши новогодних тиражей, чего так ждут россияне. В последний день уходящего года в беспрецедентном розыгрыше будут участвовать билеты лотерей "Гослото 6 из 45", Русского лото и "Гослото 5 из 36".В первый день 2017 года организаторы разыграют лотереи "Гослото 6 из 36", "Гослото 7 из 49", "Золотая подкова" и "Жилищную лотерею".Билеты лотереи на миллиард рублей можно приобрести на официальном сайте Stoloto, а также в отделениях "Почты России", киосках Союза печати, в салонах сотовой связи "Мегафон", "Евросеть", Ростелеком. Цена билета лотереи на миллиард рублей в Новогоднюю ночь начинается от 100 рублей.Такого Россия еще не видела. Будет разыграно большое количество денежных призов на общую сумму в более чем на один миллиард рублей. Сейчас россияне активно интересуются подробностями.

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