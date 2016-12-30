Когда откроют Египет, новости для россиян сегодня, 30 декабря: страны договорились о возобновлении полетов

Ситуация с возобновлением полетов из России в Египет вышла в финальную плоскость разрешения этого спорного вопроса. Ожидается, что в самое ближайшее время авиационное сообщение между странами восстановится в полноценном режиме.Из последних новостей по этому поводу можно выделить вчерашний телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и египетским лидером Абдель-Фаттахом ас-Сиси. Президент Египта выразил глубокие соболезнования Путину в связи с крушением российского самолета Ту-154 под Сочи. Также в ходе беседы был продолжен обмен мнениями по текущей ситуации в Ближневосточном регионе и в Северной Африке, включая проблемы урегулирования кризисов в Сирии и Ливии, говорится в сообщении.Затронутыми оказались и многие другие вопросы взаимодействия между РФ и Египтом. В первую очередь в этом ключе можно говорить о восстановлении регулярного авиационного сообщения между Москвой и Каиром. Уточняется, что была достигнута договоренность о предстоящих контактах на различных уровнях.Тем временем, осведомленные источники утверждают, что договор по авиабезопасности готов к подписанию между правительствами двух стран. В самое ближайшее время в "страну пирамид" прибудет российская делегация для урегулирования оставшихся вопросов.Ранее сообщалось, что ежели никаких препятствий на пути к восстановлению авиасообщения между странами не возникнет, это случится в первом квартале 2017 года.Напомним власти России приняли решение о временном запрете на полеты в Египет после того, как на Синайском полуострове потерпел крушение лайнер "Airbus A321", на котором сработало взрывное устройство. Самолет с гражданами России направлялся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Вскоре атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", деятельность которой запрещена в РФ.

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