Пенсии в 2017 году: последние новости о индексации военным пенсионерам, что с повышением работающим и неработающим

Со следующего года в Россию вернется привычный процесс повышения пенсий с помощью индексации. В 2016 году, следует напомнить, власти заменили сентябрьскую индексацию на единовременную выплату в пять тысяч рублей, которую все пенсионеры получат в январе 2017-го.В данный момент пенсионеры живо интересуются деталями предстоящих изменений, особенно в плане восстановления индексации. Ответить на часть этого вопроса можно уже сегодня, хоть основная информация и появится в тот момент, когда власти страны утвердят концепцию поддержи пенсионеров. Как известно, серьезное давление на социальную область оказывает финансовый кризис, в рамках которого все чаще происходят сокращения, а из главного экономического документа удаляются неэффективные статьи расходов.Рассуждать на сегодняшний день о пенсиях в нашей стране, забегая в будущее, можно с тех позиций, что в 2017 году вернется привычный процесс их индексации, отмененный в сентябре текущего года из-за кризиса и замененный на единовременную январскую выплату в размере пяти тысяч рублей. Это обстоятельство обнадеживает пенсионеров, которые привыкли в течение года несколько раз ощущать весомую поддержку со стороны государства. Впрочем, наступающий год внесет коррективы и в этот пункт. Дело в том, что размер повышения будет варьироваться и пока точно не установлен, но уже известно, что он будет несколько меньше, чем обычно.Повышения пенсии с 1 февраля 2017 года ждут миллионы пенсионеров России. Обычно прибавка с февраля равнялась величине инфляции за прошлый год. Так, например, в 2015 году индексация с февраля составила 11,4 процента. Но в 2016 году пенсию не стали повышать на уровень инфляции, подняв только на 4 процента.О дальнейших манипуляциях с пенсионным обеспечением российских граждан, говорить нужно с большой осторожностью, так как конкретных планов пока нет. В правительстве откровенно признаются, что нужно подождать завершения текущего года, дабы была возможность оценить экономические возможности страны в социальном плане.По военным пенсионерам можно сказать следующее: накануне профильный комитет Госдумы по обороне попросил внести корректировки в проект бюджета на 2017-2019 годы, дабы произошел рост военных пенсий не на четыре процента, как планировалось изначально, а на шесть. Таким образом, эта категория граждан, которая не является самой социально не защищенной, получит от страны еще большую поддержку.Следует уточнить, что тему индексации пенсий для военных пенсионеров относительно недавно поднимал российский президент Владимир Путин, объяснявший, что поддерживать нужно всех пенсионеров и не делать скидку на определенные категории. Таким образом, профильный комитет сослался на один из указов Путина от 2012 года, который предполагает ежегодную индексацию пенсий для военных пенсионеров не менее чем на два процентных пункта сверх инфляции. Можно сделать вывод, что в следующем году повышение должно быть не меньше 6%.В свою очередь в Госдуме посетовали на то обстоятельство, что военные пенсионеры лишаются возможности получить единовременную доплату к пенсии в размере пяти тысяч рублей, которая пришла на смену сентябрьской индексации, а пройдет она в январе 2017 года.

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