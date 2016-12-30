Какой праздник сегодня: 30 декабря отмечается День Республики Мадагаскар

Сегодняшний день, 30 декабря 2016 года, не несет в себе примечательной праздничной даты для России. Однако это не повод полностью забывать о том, что где-то имеется праздничное настроение.В частности, сегодня, в Мадагаскаре отмечается День Республики. Этот праздник приурочен к годовщине образования Демократической Республики Мадагаскар, что случилось в 1975 году. В 1958 году, согласно Конституции пятой французской республики, Мадагаскар получил право самоуправления под названием Малагасийская Республика. 26 июня 1960 года страна получила полную независимость.Такая политика вызвала недовольство народа, которое переросло в массовые митинги протеста в мае 1972 года. В результате чего Циранана был вынужден отдать власть военно-гражданскому правительству генерала Г.Рамананцуа (Gabriel Ramanantsoa, 1906-1978). Рамананцуа занимал пост Президента и Премьер-министра Мадагаскара с 1972 до 1975 год.С февраля до июня 1975 года всю полноту власти в стране осуществляла Военная директория. В том же году 21 декабря Референдум одобрил «Хартию малагасийской социалистической революции» и Конституцию Демократической Республики Мадагаскар.С тех пор эта памятная дата отмечается жителями Мадагаскара как национальный праздник - День республики. По всей стране в этот день проходят различные торжественные мероприятия и народные гуляния. Таким образом, представители Мадагаскара отмечают сегодня один из самых важных праздников в истории своей страны.

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