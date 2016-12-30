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Гонконгский грипп в России: симптомы у человека, лечение, как не заболеть - профилактика

Гонконгский грипп в России: симптомы у человека, лечение, как не заболеть - профилактика
Гонконгский грипп, который проявит себя в максимальной фазе, если опираться на прогнозы специалистов, в начале 2017 года, уже сейчас является важнейшей темой для общественного сознания.

Дело в том, что данный вирус гриппа представляет из себя крайне опасную разновидность, последствия и осложнения которого могут привести даже к летальному исходу. Произойти такое страшное может только в том случае, если человек вовремя не обратился за помощью к медикам. Специалисты заявляют, что готовиться к эпидемии нужно заблаговременно. Меры профилактики никто не отменял. Населению объясняют, как не заразиться гонконгским гриппом, а также каким образом производить лечение и вообще - что нужно знать о новой разновидности гриппа, которая пришла на смену так называемому свиному.

Гонконгский грипп: симптомы у человека

Гонконгский начинается с высокой температуры тела человека, которую не удается сбить на протяжении нескольких дней. Вместе с этим заболевший испытывает серьезную головную боль, сопровождающуюся сонливостью, вялостью и общей усталостью организма. Крайне тревожными знаками являются рвота и диарея.

При первых же подозрениях немедленно обратитесь за медицинской помощью. Следует самым внимательным образом относиться не только к своему самочувствию, но и к здоровью детей и пожилых людей, из-за ослабленного иммунитета, они чаще всего становятся главной жертвой гриппа.

Основные симптомы следующие:

— Повышенная температура, вплоть до 40 градусов, которую не удается победить три-четыре дня;

— Одышка, тошнота, постоянные головные боли;

— Ухудшения после некоторого улучшения;

— Температура тела настолько высокая, что не спасают такие популярные препараты, как Ибупрофен и Парацетамол

— Сухой кашель, который осложняется тем, что дышать становится с каждым днем все труднее.

Определить гонконгский грипп на самом деле не так тяжело, как может показаться на первый взгляд. Нужно обращать внимание на такой момент, как резкое начало недуга - буквально в течение двух часов, что сопровождается неимоверными данными о температуре. Кроме этого нарушается ритм дыхания и появляются значительные боли в области грудной клетки. Кашель может быть с мокротой ржавого цвета. Подобные симптомы уже являются следствием вовсе не гонконгского гриппа, а пневмонии, лечить которую крайне сложно даже в условиях стационара.

Мерами профилактики гриппа является проветривание квартиры, влажная уборка, хороший сон и потребление в пищу больше фруктов с овощами. Чего уж говорить о таких известных мерах, как избегание людных мест и использование медицинской маски в общественных местах.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165178-news.html
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