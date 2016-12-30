Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2016, по знакам Зодиака: точный гороскоп для всех знаков 30.12.2016

Гороскоп на сегодняшний день, 30 декабря 2016 года, с помощью "показаний звезд" информирует знаки Зодиака о следующих грядущих событиях: Скорпионов ожидает неимоверно увлекательный день, особенно для одиноких. Весы в пятницу будут чувствовать внутренний дискомфорт. В свою очередь Львы будут высказывать многочисленные претензии родным и близким.Сегодняшний день окажется сложным в том плане, что представители данного знака Зодиака будут разрываться между тем, что необходимо делать и тем, что хочется.Если не хотите испортить последнюю пятницу уходящего года, постарайтесь как можно больше двигаться, потому что сидячее положение придётся вашей спине не по вкусу. Так что вставайте и вперёд, на прогулку.Близнецам стоит подумать о практической стороне своих праздничных планов, креативных и подарочных задумок. Занимаясь бюрократическими, хозяйственными, служебными хлопотами, имеет смысл смотреть на вещи реально и делать только необходимое.Звезды советуют в пятницу Раку подготовить плацдарм для путешествия: изучить туры, полазить по сайтам и может быть, даже сделать в агентство пару звонков.В пятницу представителям огненной стихии желательно не контактировать с родными и близкими. Сделайте вид, что недомогаете. Пусть вас все оставят в покое. Иначе им крепко достанется, потому что у Льва накопились претензии, и сегодня их как-то слишком много.Девам день сулит простор для тематического предновогоднего творчества. Воплощением идей, давно ждавших своего часа, можно заняться как самостоятельно, так и в компании друзей, детей, любимого человека.В пятницу Весы будут весь день чувствовать себя не в своей тарелке. И это несмотря на то, что многие дела могут продвигаться вполне неплохо и без их участия, сами собой. А вот все то, к чему Весам захочется приложить руку, окажется под ударом:.Очень интересный день для одиноких Скорпионов. Говорят, под Новый год, что ни пожелается… Вот вы желали встретить того самого человека, так встречайте! Эта пятница подарит вам что-то очень необычное и романтическое.Стрельцам нелегко устоять перед желанием обновлений, многим представителям знака сулит удовольствие сам процесс апгрейда. Тяга к новшествам может привести к лишним расходам, к появлению свежих лиц в компании или новых имен в списке гостей.В пятницу Козерогу будет трудно утаить какие-то мысли и чувства в себе – все они будут написаны у него на лице. Больше того, Козерог и сам не прочь озвучить их вслух, независимо от того, стоит ли это делать или лучше промолчать, избавив окружающих от ненужных подробностей.Если в аэропорт ворвётся пассажир с наспех уложенным чемоданом, с купленным в последнюю минуту билетом и без определённых планов на то, куда именно он летит, – это будет точно Водолей, которому повезло в последний момент ухватить какую-то распродажную путевку.Для Рыб эти сутки - день больших надежд. Прошлое, к которому вы до сих пор привязаны, способно померкнуть перед картиной будущего. Вы можете получить нужный эффект или подтверждение своей догадки.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165173-news.html