Авторизация
 
  • 04:30 – Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2016, по знакам Зодиака: точный гороскоп для всех знаков 30.12.2016 
  • 04:30 – Сирия 30 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо, ситуация и карта сейчас, 30 декабря, обзор военных действий в Сирии 30.12.2016, война в Сирии 
  • 04:30 – Новороссия 30 декабря 2016: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Дебальцево 30.12.2016, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодня, обзор боевых действий в Донбассе 30 декабря 
  • 04:27 – Гороскоп от Василисы Володиной на 2017 год для всех знаков зодиака 


Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2016, по знакам Зодиака: точный гороскоп для всех знаков 30.12.2016

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2016, по знакам Зодиака: точный гороскоп для всех знаков 30.12.2016
Гороскоп на сегодняшний день, 30 декабря 2016 года, с помощью "показаний звезд" информирует знаки Зодиака о следующих грядущих событиях: Скорпионов ожидает неимоверно увлекательный день, особенно для одиноких. Весы в пятницу будут чувствовать внутренний дискомфорт. В свою очередь Львы будут высказывать многочисленные претензии родным и близким.

Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков Зодиака:

Гороскоп Овен. Сегодняшний день окажется сложным в том плане, что представители данного знака Зодиака будут разрываться между тем, что необходимо делать и тем, что хочется.

Гороскоп Телец. Если не хотите испортить последнюю пятницу уходящего года, постарайтесь как можно больше двигаться, потому что сидячее положение придётся вашей спине не по вкусу. Так что вставайте и вперёд, на прогулку.

Гороскоп Близнецы. Близнецам стоит подумать о практической стороне своих праздничных планов, креативных и подарочных задумок. Занимаясь бюрократическими, хозяйственными, служебными хлопотами, имеет смысл смотреть на вещи реально и делать только необходимое.

Гороскоп Рак. Звезды советуют в пятницу Раку подготовить плацдарм для путешествия: изучить туры, полазить по сайтам и может быть, даже сделать в агентство пару звонков.

Гороскоп Лев. В пятницу представителям огненной стихии желательно не контактировать с родными и близкими. Сделайте вид, что недомогаете. Пусть вас все оставят в покое. Иначе им крепко достанется, потому что у Льва накопились претензии, и сегодня их как-то слишком много.

Гороскоп Дева. Девам день сулит простор для тематического предновогоднего творчества. Воплощением идей, давно ждавших своего часа, можно заняться как самостоятельно, так и в компании друзей, детей, любимого человека.

Гороскоп Весы. В пятницу Весы будут весь день чувствовать себя не в своей тарелке. И это несмотря на то, что многие дела могут продвигаться вполне неплохо и без их участия, сами собой. А вот все то, к чему Весам захочется приложить руку, окажется под ударом:.

Гороскоп Скорпион. Очень интересный день для одиноких Скорпионов. Говорят, под Новый год, что ни пожелается… Вот вы желали встретить того самого человека, так встречайте! Эта пятница подарит вам что-то очень необычное и романтическое.

Гороскоп Стрелец. Стрельцам нелегко устоять перед желанием обновлений, многим представителям знака сулит удовольствие сам процесс апгрейда. Тяга к новшествам может привести к лишним расходам, к появлению свежих лиц в компании или новых имен в списке гостей.

Гороскоп Козерог. В пятницу Козерогу будет трудно утаить какие-то мысли и чувства в себе – все они будут написаны у него на лице. Больше того, Козерог и сам не прочь озвучить их вслух, независимо от того, стоит ли это делать или лучше промолчать, избавив окружающих от ненужных подробностей.

Гороскоп Водолей. Если в аэропорт ворвётся пассажир с наспех уложенным чемоданом, с купленным в последнюю минуту билетом и без определённых планов на то, куда именно он летит, – это будет точно Водолей, которому повезло в последний момент ухватить какую-то распродажную путевку.

Гороскоп Рыбы. Для Рыб эти сутки - день больших надежд. Прошлое, к которому вы до сих пор привязаны, способно померкнуть перед картиной будущего. Вы можете получить нужный эффект или подтверждение своей догадки.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165173-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4005
-0.02%
72.4992
+0.03%
1.1514
+0.63%
0.2085
-0.24%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 239
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 209
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 924
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 897
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 816
  • 0
Очевидец рассказал о
  • 07:07
  • 808
  • 0
Список и Фото всех погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи 25 12 2016
  • 18:55
  • 729
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 695
  • 0
Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2016, по знакам Зодиака: точный гороскоп для всех знаков 30.12.2016
  • 04:30
  • 0
  • 0
Сирия 30 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо, ситуация и карта сейчас, 30 декабря, обзор военных действий в Сирии 30.12.2016, война в Сирии
  • 04:30
  • 0
  • 0
Новороссия 30 декабря 2016: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Дебальцево 30.12.2016, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодня, обзор боевых действий в Донбассе 30 декабря
  • 04:30
  • 0
  • 0
Гороскоп от Василисы Володиной на 2017 год для всех знаков зодиака
  • 04:27
  • 0
  • 0
Никита Джигурда изнасиловал Людмилу Браташ видео
  • 04:27
  • 0
  • 0
  • 03:59
  • 1
  • 0
Джигурда и Браташ без цензуры: Никита опубликовал новое видео без ретуши с Людмилой
  • 03:46
  • 11
  • 0
Джигурда и Браташ: видео без купюр цезуры ретуши оригинал смотреть
  • 03:46
  • 11
  • 0
Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2016, по знакам Зодиака: точный гороскоп для всех знаков 30.12.2016
  • 04:30
  • 0
  • 0
Сирия 30 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо, ситуация и карта сейчас, 30 декабря, обзор военных действий в Сирии 30.12.2016, война в Сирии
  • 04:30
  • 0
  • 0
Новороссия 30 декабря 2016: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Дебальцево 30.12.2016, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодня, обзор боевых действий в Донбассе 30 декабря
  • 04:30
  • 0
  • 0
Гороскоп от Василисы Володиной на 2017 год для всех знаков зодиака
  • 04:27
  • 0
  • 0
Никита Джигурда изнасиловал Людмилу Браташ видео
  • 04:27
  • 0
  • 0
  • 03:59
  • 1
  • 0
Джигурда и Браташ без цензуры: Никита опубликовал новое видео без ретуши с Людмилой
  • 03:46
  • 11
  • 0
Джигурда и Браташ: видео без купюр цезуры ретуши оригинал смотреть
  • 03:46
  • 11
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров