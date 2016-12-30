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В Сызрани 61-летний педофил-инвалид получил 18 лет тюрьмы

В Сызрани 61-летний инвалид второй группы, который оказался педофилом, приговорен к 18 годам тюремного заключения за изнасилование 12-летней девочки. Также в ходе следствия стало известно, что извращенец домогался и 9-летней девочки.

В Сызрани 61-летний педофил-инвалид получил 18 лет тюрьмы


Сызранский городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней девочки инвалидом. Следствие доказало, что инвалид, находясь в своем доме в пьяном состоянии изнасиловал 12-летнюю девочку, которая пришла в гости к его несовершеннолетней дочери.

Помимо этого, следователями было доказано, что извращенец на протяжении нескольких месяцев домогался своей 9-летней дочери. Вина инвалида-педофила при рассмотрении уголовного дела была доказана полностью. На ближайшие 18 лет инвалид отправится в колонию строгого режима.


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