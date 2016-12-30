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В Канаде мужчина вступил в схватку с пумой, чтобы спасти свою собаку

В канадском городе Уайткорт мужчина вступил в схватку с пумой, которая напала на его собаку по кличке Саша, породы хаски. Он ударил животное несколько раз по морде, после чего пума испугалась и убежала.

В Канаде мужчина вступил в схватку с пумой, чтобы спасти свою собаку


Инцидент произошёл в одной из закусочных, где хозяин собаки, Альберт Глибб, пил кофе вместе со своим другом. Когда он увидел, что его собака борется на заднем дворе кафе с пумой, сразу же бросился на помощь животному. Увидев, что собака ранена, а пума снова готовится совершить на неё нападение, Глибб подбежал к хищнику и нанёс ему несколько ударов по морде. Получив отпор, пума испугалась и убежала.

Глибб отправился к ветеринару, где его собаке была оказана соответствующая помощь. Пума, напавшая на хаски, позже была поймана, её усыпили.


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