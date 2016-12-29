Вечно печальный кот по кличке Пончик стал звездой соцсетей‍

Фотографии печального кота, которого не радует ничего вокруг, покорили пользователей сети. Любимая хозяйка мохнатого существа по имени Пончик с удовольствием демонстрирует несчастную мордочку своего питомца в фотоблоге Instagram под названием «ponchik existentialist».
Печальный образ кота Пончика запомнили и полюбили практически все подписчики. На странице в соцсети хозяйка кота поведала о том, что тоскливое выражение на его милой мордочке осталось еще с приюта, где он был найден ею. По словам собственницы животного, он часто тяжело вздыхает, но меланхолия не мешает ему иметь совершенно здоровый аппетит, долго спать только в чистой постели и играть оригинальными игрушками. Но есть, конечно, и действительно невесёлые моменты – после жизни в приюте у животного перестала расти шерсть в некоторых местах, а также котику пришлось лечить глазки, ушки и печень. А звездой в сети котик стал благодаря своему тоскливо-разумному виду. Когда пользователи размещают в сети его изображение – обязательно подписывают какой-нибудь очень умной фразой, сказанной когда-то давно известным писателем или философом. Ну, или поэтом – зависит от фотки.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165107-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.