Вечно печальный кот по кличке Пончик стал звездой соцсетей‍

Печальный образ кота Пончика запомнили и полюбили практически все подписчики. На странице в соцсети хозяйка кота поведала о том, что тоскливое выражение на его милой мордочке осталось еще с приюта, где он был найден ею. По словам собственницы животного, он часто тяжело вздыхает, но меланхолия не мешает ему иметь совершенно здоровый аппетит, долго спать только в чистой постели и играть оригинальными игрушками. Но есть, конечно, и действительно невесёлые моменты – после жизни в приюте у животного перестала расти шерсть в некоторых местах, а также котику пришлось лечить глазки, ушки и печень.А звездой в сети котик стал благодаря своему тоскливо-разумному виду. Когда пользователи размещают в сети его изображение – обязательно подписывают какой-нибудь очень умной фразой, сказанной когда-то давно известным писателем или философом. Ну, или поэтом – зависит от фотки.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165107-news.html