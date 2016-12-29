Последняя пятница 2016 года в Уфе будет теплой

Так, в последнюю пятницу 2016 года в Уфе ожидается днем и ночью от -5 до -8 градусов. Возможен слабый снег и легкий юго-западный ветер. Погодные условия в других районах республики будут аналогичными.При этом метеорологи предупреждают водителей, что по ночам на дорогах возможен туман, который ограничит видимость, и гололедица.

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