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В Ивангороде ворона украла у эстонца паспорт на таможне

Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления сообщила о необычном несчастном случае на таможенном пункте пропуска автомобилей в городе Ивангороде. Ворона забрала у мужчины, ехавшего в Эстонию, паспорт.

В Ивангороде ворона украла у эстонца паспорт на таможне


Когда гражданин Эстонии показывал документы для оформления автомобиля на пункте пропуска в Ивангороде, ворона подлетела, выхватила документ из рук водителя, и улетела. Птица была настолько быстрой, что никто не успел вовремя среагировать, чтобы её остановить.
Позже работники таможенного пункта пропуска пытались помочь иностранному гражданину, для чего привлекали кинологов, но все попытки вернуть паспорт не увенчались успехом. Мужчина был вынужден подать заявление об утере документа в полицию. Эстонец был направлен в консульство в Санкт-Петербурге, где ему предоставили необходимые документы для возвращения домой. Позже паспорт мужчины был найден недалеко от места кражи, но он оказался более непригодным, так как ворона вырвала из него один лист.


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