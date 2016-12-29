В чем встречать 2017 год Петуха: как праздновать, что должно быть на столе в Новый год 2017

До наступления 2017 года, с которым многие ассоциируют новые успехи и исполнение самых заветных желаний, остается очень мало времени. Нынешняя пора представляет из себя усиленную подготовку к празднику.Отдельно следует остановиться на вариантах одежды, в которых следует встречать 2017 год, который пройдет под предводительством Огненного Петуха. Ведь в этом вопросе нужно учитывать "интересы" символа года. Таким образом, актуальными вопросами у населения нашей страны являются следующие аспекты: что надеть и каким образом встречать наступающий год. Конечно же, никак нельзя забывать и о сервировке праздничного стола, являющегося неотъемлемым атрибутом любого Нового года.К оформлению стола нужно подойти с душой и креативом, потому как петух - животное не жадное, даже в меру экономное. На новогоднем столе не должно быть излишеств, он не должен ломиться от явств, необходимо выбрать золотую середину. Важным атрибутом Нового года будет тарелка с зерном - любимым лакомством петуха.Символ года любит сладкое, поэтому в Новый год не отказывайте себе в десертах и конфетах. Предпочтение стоит отдать посуде в деревенском стиле: глиняным горшочкам, деревянным ложкам и глазурованным тарелкам.Рекомендуют поставить на новогодний стол символ года и что-нибудь в красных тонах: скатерть, аксессуары, свечи, салфетки.Меню должно состоять из мясных и рыбных блюд. Желательно избегать блюд из курицы, однако это утверждение неоднозначно. На гарнир лучше всего приготовить овощи, поскольку символ грядущего года - естественная пища. Стол должен изобиловать зеленью.Напитки же могут быть самыми различными: от классического шампанского до многослойных ярких коктейлей.Сложно представить праздничный стол в любой российской семье без двух новогодних салатов: сельдь под шубой и оливье.А вот классическую "шубу" (слой соленой сельди с луком, слой картофеля, слой моркови, слой свеклы, и все сдобрено майонезом) можно просто необычно оформить. Например, придать салату на блюде форму петушка. Гребешком послужит свекла, клюв делается из моркови, а крылья можно выложить из зелени или мелко порубленных яиц.Рекомендуем приготовить и салат для торжественных случаев "Шапка Мономаха". Вам потребуются: по 300 граммов отварной говядины, вареных картофеля, моркови и свеклы, четыре куриных яйца, один гранат, по 50 граммов грецкого ореха и сыра, майонез для заправки.Мясо режем соломкой, овощи натираем на крупной терке. Все выкладываем на блюдо слоями, промазывая их майонезом. Создаем форму "шапки", сверху посыпаем яйцом, грецким орехом, сыром и зернами граната.Отдельное внимание стоит уделить порционным закускам. Они должны быть яркие, необычные. Всевозможные канапе, бутерброды (только не стоит их делать большими, на ломоть батона), а также корзинки, которые сейчас продают в любом магазине готовыми. Даже салаты можно подать порционно в бокалах, а не в обычных салатниках. Будет смотреться оригинально.Рекомендуем сделать корзиночки с рыбой и мягким сыром. Можно сыр смешать с зеленью, например, с мелко порубленными петрушкой и укропом. А ломтик какой малосольной рыбы положить сверху – с сыром сочетаются и сельдь, и скумбрия, и горбуша, и форель – выбирайте сами.Выбор главного праздничного блюда зависит от вашего вкуса и размера кошелька. В последние годы забывается традиция ставить на стол пельмени – они продаются полуфабрикатами и превратились в повседневную еду. Попробуйте налепить их сами, всей семьей. Сделать это можно заранее.А вот подавать лучше в горшочках. Для этого отвариваем пельмени до полуготовности, раскладываем по горшочкам, добавляем сливки, обжаренные грибы, посыпаем сыром и на полчаса в духовку, разогретую до 180 градусов.Беспроигрышный вариант для новогоднего стола – запеченное мясо. Например – буженина. Она хороша по вкусу как в горячем, так и в холодном виде, если гости дадут ей шанс остыть. Для буженины "по-домашнему" потребуются: кусок свинины средней жирности (около 1,5 килограмма, лучше всего подойдет свиная шея), приправы (тимьян, черный перец, паприка, базилик), чайная ложка соли, головка чеснока, готовая горчица.Мясо нужно промыть, дать ему высохнуть, приправы измельчить в ступке, чеснок почистить. Обвалять мясо в приправах, сделать надрезы и вставить в них чеснок. Обмазать горчицей, завернуть в два слоя фольги и отправить на сутки в холодильник.Запекают мясо 1,5 часа в духовке при 180 градусах. Важно! После того как вы достали мясо из духовки, оставьте его в фольге полежать еще полчаса, не разворачивайте и не подавайте сразу, тогда весь сок останется в мясе. На гарнир лучше всего подойдет отварной картофель с зеленью. А главное – если мясо останется, его можно будет использовать для приготовления бутербродов.Как вы уже догадались, главный цвет 2017 года, в принципе как и прошлого - это красный. При этом не обязательно останавливаться на классическом красном, можно приобрести наряд бордового, алого и даже всех оттенков розового цветов. Вообще астрологи утверждают, что хозяину 2017 года понравятся все огненные оттенки, а это значит в этот список можно включить оранжевый и желтый. Если же огненные оттенки вам не по нраву, то хорошими цветами будут и фиолетовый с синим. Это точно привлечет внимание Петуха.Если говорить о стиле, то в этом году для девушек лучшим вариантом будут асимметричные наряды и неважно, что именно - юбка с блузой, платье или даже комбинезон. А вот мужчинам в этом году лучше совсем отойти от небрежного стиля и отказаться от смешных футболок и порванных джинс. Позаботьтесь о том, чтобы выделяться и выглядеть оригинально, но в то же время элегантно. Пусть это будет пуловер или джемпер с брюками, главное, чтобы они лишь подчеркивали вашу мужественность. То же касается и женского наряда - в нем вы должны быть женственной и нежной, а не кричащей и дерзкой. Оставьте этот образ на потом.Аксессуаров должно быть ни много, ни мало. Очень важно в этом плане найти золотую середину и лучше, если их будет меньше, чем необходимо. Украшения должны только лишь подчеркивать ваш образ и дополнять его. Поэтому нежелательно надевать в этом году что-то кричащее, придерживайтесь минимализма.

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