Пенсии 2017, последние новости: индексация пройдет 1 февраля, насколько проиндексируют военным пенсионерам, повышение 1 апреля работающим и неработающим

Вопрос о повышении военных пенсий, как и ряда других, встал остро после известных мер правительства, направленных на разгрузку бюджета России от социальных обязательств. Пусть экономия получилась и не огромной, но все-таки она принесла пользу в условиях кризиса.Тем временем, сразу несколько прослоек населения из числа пенсионеров, а именно военные, работающие и неработающие, а также инвалиды - требуют пояснений. Они хотят знать, когда и насколько в наступающем 2017 году, проиндексируются их пенсии. Ответить на часть вопросов можно уже сегодня, но некоторые из них все-таки требуют времени, потому что решения по ним еще не приняты.Последние новости о пенсионной системе указывают на то обстоятельство, что сразу два комитета Госдумы рекомендовали правительству вернуть приостановленную до 2019 года ежегодную индексацию пенсий работающим пенсионерам. Вернуться к обсуждению вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам правительству рекомендовали комитеты Думы по труду и экономической политике. Первый написал об этом в заключении на проект бюджета Пенсионного фонда на 2017-2019 годы, второй - в заключении на проект федерального бюджета на ближайшие три года (оба документа опубликованы в думской базе законопроектов). Комитет по экономической политике заступился за работающих пенсионеров, чьи зарплаты не превышают 12 тыс. руб. (это даже меньше среднероссийской пенсии по старости, которая в 2016 году составляет около 13 тыс. руб.). Депутаты рекомендовали правительству рассмотреть возможность повысить пенсии на величину инфляции, как это предусмотрено для неработающих пенсионеров."Бюджетная и налоговая политика должны быть вовлечены в процесс повышения качества человеческого капитала, учитывать интересы социально незащищенных слоев населения", - сказано в заключении комитета. Комитет по труду призывает власти вернуть ежегодную индексацию пенсий всем работающим пенсионерам, получающим страховые пенсии. Рекомендацию депутаты мотивируют "сложившейся социально-экономической ситуацией в стране".Правительство РФ отказалось от индексации пенсий неработающим пенсионерам в сентябре 2016 года, заменив стандартную процедуру на новшество в виде разовой выплате, которая пройдет в январе 2017 года. Ее размер - пять тысяч рублей. И если сначала отечественные пенсионеры обрадовались единовременной выплате, то затем, подсчитав, осознали, что процесс индексации приносит им куда более выгодный в материальном плане эффект. Пенсионеры после отказа правительства от второй индексации потеряют и стоимость начисленных пенсионных баллов. Дело в том, что в пенсионной формуле, помимо так называемой фиксированной выплаты, индексируется стоимость пенсионных баллов.Для поддержания актуальности пенсии в законе предусмотрена индексация текущего дохода гражданина и еще одновременно индексация заработной платы, за которую вам начислили пенсию. Это приводило к тому, что пенсии росли выше, чем уровень инфляции.Силовые структуры в современной крайне тревожной ситуации становятся объектом повышенного внимания со стороны руководства нашей страны. Да и другие государства не гнушаются повышать военные бюджеты, надеясь, что с помощью этих мер можно предотвратить силовые варианты по развитию событий в спорных моментах. В России, как в военной державе, в 2017 году также ожидается рост расходов на национальную оборону, в пределах 3,3% от ВВП. Это меньше, чем в 2016 году, когда на это было отведено 4,7% от ВВП, но сложности с бюджетом вынуждают экономить.Тем не менее, денежное довольствие военнослужащих растет - хоть и не слишком высокими темпами. Что же касается военных пенсионеров, то их пенсии индексируются, однако повышаются не слишком активно. Вообще говоря, пенсии для бывших работников силовых структур и военных в РФ низкими назвать трудно: средний размер военной пенсии в 2016 году составил порядка 21 000 рублей. В то же время величина средней пенсионной выплаты по стране у гражданских пенсионеров, как было зафиксировано в августе 2016 года, составила 12 423 рубля, а в 2017 году ожидается около 13 700.Одновременно с этим нужно вспомнить о том, что тему индексации пенсий для военных пенсионеров относительно недавно поднимал российский президент Владимир Путин, объяснявший, что поддерживать нужно всех пенсионеров и не делать скидку на определенные категории. Он потребовал распространить действие единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей и на военных пенсионеров. Таким образом, в январе следующего года на нее смогут рассчитывать все категории пенсионеров.

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