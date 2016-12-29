Авторизация
 
  • 13:25 – Май Абрикосов публично вымаливает прощение у избранницы. ФОТО 
  • 13:24 – В социальной сети «ВКонтакте» запустили сервис «Истории» 
  • 13:24 – В Свердловской области из-за неработающего лифта умерла пенсионерка 
  • 13:19 – Пророчества Мухаммеда сбываются – ссудный день все ближе 


Мария Захарова рассказала, что просила у Деда Мороза

Мария Захарова, являющаяся официальным представителем министерства иностранных дел РФ, поведала о том, что просила в детстве у Деда Мороза в канун Нового года. По словам дипломата, вместо желанных игрушек новогодний волшебник приносил книги, однако теперь Захарова, передавая письма с пожеланиями от дочери, четки следит, чтобы Дед Мороз их обязательно исполнял.

Мария Захарова рассказала, что просила у Деда Мороза


В преддверии Нового года экс-депутаты Госдумы поделились своими детскими воспоминаниями, рассказав о том, что просили у Деда Мороза в то время, а также о чем мечтают на сегодняшний день. К примеру, депутат нижней палаты парламента шестого созыва и оперная певица Мария Максакова-Игенбергс в детстве не верила в существование сказочного персонажа, а сегодня желает, чтобы грядущий год стал таким же счастливым для нее, как и уходящий.

Почтовые ящики для писем открылись в начале декабря в Москве и Подмосковье, которые после направляются в официальную резиденцию Деда Мороза, находящуюся в Великом Устюге. Директор почты Людмила Суранова приоткрыла завесу тайны и поведала, что мужской пол чаще всего просит волшебника о погашении кредита, а также об увеличении заработной платы, а вот прекрасная половина человечества мечтает о хорошем супруге или о прибавлении в семействе.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164950-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4005
-0.02%
72.4992
+0.03%
1.1514
+0.63%
0.2085
-0.24%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 189
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 173
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 879
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 863
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 767
  • 0
Очевидец рассказал о
  • 07:07
  • 762
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 685
  • 0
Список и Фото всех погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи 25 12 2016
  • 18:55
  • 675
  • 0
Май Абрикосов публично вымаливает прощение у избранницы. ФОТО
  • 13:25
  • 0
  • 0
В социальной сети «ВКонтакте» запустили сервис «Истории»
  • 13:24
  • 0
  • 0
В Свердловской области из-за неработающего лифта умерла пенсионерка
  • 13:24
  • 0
  • 0
Пророчества Мухаммеда сбываются – ссудный день все ближе
  • 13:19
  • 0
  • 0
Новый год 2017 год Петуха: поздравления, как встречать, картинки, поделки
  • 13:17
  • 0
  • 0
Вытынанки на Новый год 2017: шаблоны распечатать еловые ветки снежинки Петух
  • 13:17
  • 0
  • 0
Лотерея миллиард рублей в новогоднюю ночь: цена, где купить
  • 13:11
  • 0
  • 0
Экс-глава аппарата президента Нарымбаев досрочно освобожден
  • 13:10
  • 0
  • 0
Май Абрикосов публично вымаливает прощение у избранницы. ФОТО
  • 13:25
  • 0
  • 0
В социальной сети «ВКонтакте» запустили сервис «Истории»
  • 13:24
  • 0
  • 0
В Свердловской области из-за неработающего лифта умерла пенсионерка
  • 13:24
  • 0
  • 0
Пророчества Мухаммеда сбываются – ссудный день все ближе
  • 13:19
  • 0
  • 0
Новый год 2017 год Петуха: поздравления, как встречать, картинки, поделки
  • 13:17
  • 0
  • 0
Вытынанки на Новый год 2017: шаблоны распечатать еловые ветки снежинки Петух
  • 13:17
  • 0
  • 0
Лотерея миллиард рублей в новогоднюю ночь: цена, где купить
  • 13:11
  • 0
  • 0
Экс-глава аппарата президента Нарымбаев досрочно освобожден
  • 13:10
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров