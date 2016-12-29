Мария Захарова рассказала, что просила у Деда Мороза

В преддверии Нового года экс-депутаты Госдумы поделились своими детскими воспоминаниями, рассказав о том, что просили у Деда Мороза в то время, а также о чем мечтают на сегодняшний день. К примеру, депутат нижней палаты парламента шестого созыва и оперная певица Мария Максакова-Игенбергс в детстве не верила в существование сказочного персонажа, а сегодня желает, чтобы грядущий год стал таким же счастливым для нее, как и уходящий.Почтовые ящики для писем открылись в начале декабря в Москве и Подмосковье, которые после направляются в официальную резиденцию Деда Мороза, находящуюся в Великом Устюге. Директор почты Людмила Суранова приоткрыла завесу тайны и поведала, что мужской пол чаще всего просит волшебника о погашении кредита, а также об увеличении заработной платы, а вот прекрасная половина человечества мечтает о хорошем супруге или о прибавлении в семействе.

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