Первые похороны погибшего при крушении Ту-154 прошли на Федеральном военном кладбище

По словам представителя учреждения, Федеральное военное кладбище находится в полном распоряжении семей погибших на борту Ту-154 людей. 12 семей уже заявили, что хотели бы, чтобы их родные были захоронены именно здесь.Погибшей женщине было только 33. По информации некоторых СМИ, ее похороны прошли в засекреченном режиме.

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