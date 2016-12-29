Первые похороны погибшего при крушении Ту-154 прошли на Федеральном военном кладбище

Первые похороны жертвы авиационной катастрофы Ту-154 прошли на Федеральном мемориальном кладбище Минобороны в Мытищах Московской области. Со слов заместителя главы военного ведомства Николая Панкова, на кладбище похоронили сотрудницу департамента культуры Минобороны Оксану Бадрутдинову.
По словам представителя учреждения, Федеральное военное кладбище находится в полном распоряжении семей погибших на борту Ту-154 людей. 12 семей уже заявили, что хотели бы, чтобы их родные были захоронены именно здесь. Погибшей женщине было только 33. По информации некоторых СМИ, ее похороны прошли в засекреченном режиме.
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