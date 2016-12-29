Ансамбль имени Александрова обсудит вопрос о возрождении хора

Ранее политический деятель уже выражал свое желание возродить ансамбль. По словам Панкова, такое детище станет лучшей памятью для погибших в авиакатастрофе. Замминистра не отрицает, что заменить известных и любимых артистов будет крайне непросто, но надежда на будущее хора все же есть.Участники ансамбля имени Александрова составили большую часть погибших при крушении Ту-154. В общем из жизни ушли 68 артистов. Среди них находился и глава ансамбля генерал-лейтенант Валерий Халилов. В Сирию артисты летели для новогоднего выступления на аэродроме Хмеймим.Решение вопроса о восполнении музыкального коллектива состоится сегодня в 15:00. Панков уверен, что ансамбль и дальше будет считаться символом России и отечественной армии.Гибель артистов стала огромной потерей не только для нашей страны, но и для всего мира. Жители Москвы до сих пор приносят к залу «Александровский» свечи и цветы для выражения своей скорби.

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