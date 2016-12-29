Ансамбль имени Александрова обсудит вопрос о возрождении хора

Участники ансамбля имени Александрова сегодня обсудят возможность возрождения хора. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков.
Ранее политический деятель уже выражал свое желание возродить ансамбль. По словам Панкова, такое детище станет лучшей памятью для погибших в авиакатастрофе. Замминистра не отрицает, что заменить известных и любимых артистов будет крайне непросто, но надежда на будущее хора все же есть. Участники ансамбля имени Александрова составили большую часть погибших при крушении Ту-154. В общем из жизни ушли 68 артистов. Среди них находился и глава ансамбля генерал-лейтенант Валерий Халилов. В Сирию артисты летели для новогоднего выступления на аэродроме Хмеймим.
Решение вопроса о восполнении музыкального коллектива состоится сегодня в 15:00. Панков уверен, что ансамбль и дальше будет считаться символом России и отечественной армии. Гибель артистов стала огромной потерей не только для нашей страны, но и для всего мира. Жители Москвы до сих пор приносят к залу «Александровский» свечи и цветы для выражения своей скорби.
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