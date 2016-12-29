В Пензе 51-летний бомж зарезал ножом 38-летнего бродягу

Убийство бродяги произошло в Пензе в расселенном доме на площади Мироносицкой. Тело мужчины с ножевым ранением спины было обнаружено 19 декабря. Региональный главк СКР возбудил уголовное дело.По версии правоохранителей, вечером 18 декабря бомж со своей сожительницей пришли в расселенный дом к своим знакомым. На полученные от милостыни денежные средства жители Пензы купили алкоголь и устроили застолье. В ходе распития спиртного между мужчинами вспыхнул конфликт. Гость схватил со стола нож и ударил своего оппонента в спину. От полученного ранения мужчина скончался, а злоумышленник сбежал.Вскоре убийца был задержан. Расследование преступления продолжается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164914-news.html