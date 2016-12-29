МВД: В Подмосковной квартире обнаружено тело матери и 5-летнего ребенка

В Подмосковье сотрудники МВД обнаружили в квартире тело матери и ее 5-летнего сына. Женщина и ребенок были жителями города Королева.
В ванной комнате одного из домов в Подмосковье сотрудники МВД обнаружили тело матери и ее сына. В ходе медицинской экспертизы удалось установить, что ребенок скончался от перелома височной кости.
На месте происшествия работали представители органов правопорядка, которые изучили место смерти членов семьи. Сейчас представители МВД допрашивают соседей и выясняют обстоятельства и причины, которые могли привести к смерти двух человек.
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