МВД: В Подмосковной квартире обнаружено тело матери и 5-летнего ребенка

В ванной комнате одного из домов в Подмосковье сотрудники МВД обнаружили тело матери и ее сына. В ходе медицинской экспертизы удалось установить, что ребенок скончался от перелома височной кости.На месте происшествия работали представители органов правопорядка, которые изучили место смерти членов семьи. Сейчас представители МВД допрашивают соседей и выясняют обстоятельства и причины, которые могли привести к смерти двух человек.

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