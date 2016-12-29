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В Москве женщина украла елку у пенсионерки

В Москве 43-летняя женщина похитила новогоднюю елку у пенсионерки. Злоумышленницу задержали по горячим следам и доставили в отделение полиции, сообщает Ирина Вовк, представитель столичного МВД России.

В Москве женщина украла елку у пенсионерки


Происшествие произошло в подъезде дома по 1-й Владимирской улице. Пенсионерка решила украсить подъезд и нарядила елку прямо на лестничной клетке, где лесная красавица и стояла, дожидаясь Нового года. В очередной раз выйдя из своей квартиры, старушка обнаружила пропажу елки.

Она обратилась в полицию Москвы с заявлением о краже. Прибывшие на место преступления сотрудники правоохранительных органов, смогли по горячим следам обнаружить злоумышленницу. Следы из осыпавшихся иголок, разбитых игрушек и мишуры, привели их в одну из квартир в соседнем подъезде. Пенсионерка сразу же узнала свои труды в елке, которая там стояла.

Новогодний символ вернули его законной хозяйке, а злоумышленницу доставили в местное отделение МВД по Москве, где против нее открыли уголовное дело по факту кражи.


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