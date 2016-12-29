В Москве женщина украла елку у пенсионерки

В Москве 43-летняя женщина похитила новогоднюю елку у пенсионерки. Злоумышленницу задержали по горячим следам и доставили в отделение полиции, сообщает Ирина Вовк, представитель столичного МВД России.
Происшествие произошло в подъезде дома по 1-й Владимирской улице. Пенсионерка решила украсить подъезд и нарядила елку прямо на лестничной клетке, где лесная красавица и стояла, дожидаясь Нового года. В очередной раз выйдя из своей квартиры, старушка обнаружила пропажу елки.
Она обратилась в полицию Москвы с заявлением о краже. Прибывшие на место преступления сотрудники правоохранительных органов, смогли по горячим следам обнаружить злоумышленницу. Следы из осыпавшихся иголок, разбитых игрушек и мишуры, привели их в одну из квартир в соседнем подъезде. Пенсионерка сразу же узнала свои труды в елке, которая там стояла.
Новогодний символ вернули его законной хозяйке, а злоумышленницу доставили в местное отделение МВД по Москве, где против нее открыли уголовное дело по факту кражи.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164844-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.