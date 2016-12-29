Источник: Основная фаза поисковой операции на месте падения Ту-154 завершена

19 тел погибших пассажиров, 17 из которых уже доставлены в одну из лабораторий Москвы для проведения генетических экспертиз и опознания были выявлены спасателями на месте крушения лайнера. Помимо этого на месте были обнаружены фрагменты человеческих тел. Их также перевезли в Москву.Известно, что на месте падения были найдены 3 черных ящика. Два самописца уже подняты на поверхность, третий еще находится под водой. Его поднимут уже в ближайшие часы.Спасатели МЧС продолжают работать в районе ЧП. Расследование авиакатастрофы продолжается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164840-news.html