Источник: Основная фаза поисковой операции на месте падения Ту-154 завершена

Основная фаза спасательной-поисковой операции на месте крушения самолета Ту-154 в Сочи завершилась. По словам спасателей, основные фрагменты упавшего в Черное море лайнера подняты на поверхность и находятся сейчас на специальной площадке.
19 тел погибших пассажиров, 17 из которых уже доставлены в одну из лабораторий Москвы для проведения генетических экспертиз и опознания были выявлены спасателями на месте крушения лайнера. Помимо этого на месте были обнаружены фрагменты человеческих тел. Их также перевезли в Москву.
Известно, что на месте падения были найдены 3 черных ящика. Два самописца уже подняты на поверхность, третий еще находится под водой. Его поднимут уже в ближайшие часы.
Спасатели МЧС продолжают работать в районе ЧП. Расследование авиакатастрофы продолжается.
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