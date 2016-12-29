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Источник: Основная фаза поисковой операции на месте падения Ту-154 завершена

Основная фаза спасательной-поисковой операции на месте крушения самолета Ту-154 в Сочи завершилась. По словам спасателей, основные фрагменты упавшего в Черное море лайнера подняты на поверхность и находятся сейчас на специальной площадке.

Источник: Основная фаза поисковой операции на месте падения Ту-154 завершена


19 тел погибших пассажиров, 17 из которых уже доставлены в одну из лабораторий Москвы для проведения генетических экспертиз и опознания были выявлены спасателями на месте крушения лайнера. Помимо этого на месте были обнаружены фрагменты человеческих тел. Их также перевезли в Москву.

Известно, что на месте падения были найдены 3 черных ящика. Два самописца уже подняты на поверхность, третий еще находится под водой. Его поднимут уже в ближайшие часы.

Источник: Основная фаза поисковой операции на месте падения Ту-154 завершена


Спасатели МЧС продолжают работать в районе ЧП. Расследование авиакатастрофы продолжается.


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