Дебби Рейнольдс скончалась после смерти дочери Керри Фишер

По данным Ассошиэйтед Пресс, 27 декабря на 60-м году жизни умерла американская актриса, которую помнят по "Звездным войнам". В известной эпопее она сыграла принцессу Лею.Отметим, что у Керри Фишер случился инфаркт на почве длительного перелета. Накануне она летела из столицы Британии в Америку. А уже через сутки стало известно, что скончалась ее мать. Узнаваемая по актерской деятельности 50-60-хх годов, Дебби Рейнольдс попала в больницу из-за инсульта.Отметим, что самой запоминающейся работой актрисы была роль в мюзикле "Поющие под дождем".

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