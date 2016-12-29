Год Петуха − 2017: как встречать, новогодний стол − что должно быть, поздравления с Новым годом 2017, что подарить близким

Очень мало времени остается до наступления 2017 года, что влечет за собой усиленную подготовку к празднованию. Россияне в массовом порядке штурмуют в основном продуктовые магазины, прекрасно понимая, что нужно приобрести достаточное количество продуктов, дабы праздничный стол был не только красивым, но еще и сытным. Ведь этот вопрос - крайне популярен для нашей страны.Для креативного, уверенного в себе Петуха вся жизнь - это борьба за статус и достаток. В новом году в цене будут предприимчивость, креативность, творческий подход к любому делу, упорство на грани упрямства, ну и, конечно, умение очаровывать противоположный пол.Огненному петуху не по душе уныние, нытье, пасование перед трудностями. Особенно хорош наступающий год будет для тех, кто родился под знаком Огненного петуха (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) - эти люди всегда будут в центре внимания, душой компании, покорителями женских (или мужских) сердец. Людям, рожденным под знаком Петуха, можно только позавидовать - они всегда будут в центре внимания.Таким образом можно констатировать, что наступающий Новый год - для тех, кто не ноет, не пасует перед трудностями, кто готов дерзать и побеждать.Специалисты советуют, что в текущий Новый год убранство квартиры должно быть ярким, что также актуально и для праздничного стола. Актуальными будут красный, огненный, перламутровый, синий и в крайнем случае зеленый цвета. На столе должна быть в обязательном порядке разноцветная скатерть. Ежели дома такой не найдется, то можно украсить ту, которая имеется.Петух - птица, он не увлекается чревоугодием в большей степени, нежели другие животные. Таким образом, праздничный стол не должен ломиться от еды, тогда как разнообразие блюд не только желательно, но еще и обязательно. Меню стола должно включать в себя любимые блюда хозяина следующего года, а именно: овощи, фрукты, крупы и орехи.В свою очередь в середину нужно поставить блюдо с мандаринами. Уместно будет остановиться на большом количестве фруктовых и овощных салатов, а также нарезок соответствующего толка. Конечно же, нельзя пренебрегать салатами.По поводу горячих блюд: подойдут голубцы треугольной формы, а также пельмени. Не нужно забывать и о блюдах из свинины и говядины. В свою очередь о мясе птицы многие повара высказываются негативно, напоминая о символе следующего года.Для встречи года Петуха лучше всего подойдут коктейли. Каждая хозяйка приготовит их по своему вкусу, главное, чтобы было красиво и всем понравилось. Безусловно, главное для встречи Нового года - это отличное настроение и хорошая компания. Тогда весь год пройдет на мажорной ноте, а его символ будет способствовать исполнению самых смелых желаний.И привычные блюда заиграют новыми вкусовыми красками. Не стоит забывать, что Петух любит яркие цвета, поэтому красная рыба и морепродукты могут стать отличными элементами декора блюд.Одними из любимых цветов символа 2017 года станут все оттенки пламени: красный, оранжевый и желтый. Также в новогодний наряд можно включить и такие цвета, как вишневый, фиолетовый, бордовый и коралловый. Гармонично будут смотреться оттенки белого, золотого и бронзового.Но самыми красивыми считаются наряды следующего толка: красные платья и костюмы такого же цвета. Конечно же, исключение можно сделать при любой удобной возможности, так как далеко не всем подходит красный цвет.Украшения и аксессуары нужно подбирать в тон основного цвета. В частности, красный браслет, крупные серьги, пояс, обувь и даже сумка - все это поможет завершить яркий новогодний образ для встречи 2017 года Огненного Петуха.Что же касается мужских вариаций нарядов, то здесь крайне актуальным будет костюм, который можно сопроводить ярко-красным платком в кармане, либо же оранжевым галстуком. Стоит также остановиться на ярких рубашках.Петух - птица яркая, самолюбивая, блестящая, одетая с иголочки. Поэтому в качестве подарка женщинам уместны дорогие ювелирные изделия, особенно с красными камнями - рубинами и гранатами, часы, эффектные модные аксессуары, сексуальное белье, расшитые шали, модные палантины и т.д. Главное помнить - дешевку не дарить, парфюм и белье выбирать, только зная предпочтения избранницы, а если ничего не приходит в голову, лучше устроить романтический ужин или сделать другой нематериальный подарок.Мужчинам в год Петуха можно дарить часы, гаджеты, прибамбасы для различных хобби. Можно дарить и дорогой алкоголь, если, конечно, одариваемый не трезвенник.Нужно уточнить, что алкоголь можно дарить и женщинам, при этом лучше расспросить даму о предпочтениях - далеко не все женщины любят сладкие вина. Так что смело дарите подруге хороший виски - вместе и продегустируете.Помимо всего прочего, Огненный Петух любит компании, так что подарки в виде путевок, билетов в театр или клуб, на модную вечеринку будут весьма к месту (конечно, билеты или путевки берите на двоих и отрывайтесь по полной).Пусть не ребёнок ты, но всё же,Тебе желаю в Новый год,Того что нет в этот день дороже –Того, что каждый очень ждет!***Поздравляю с Новым годом,И желаю конечно всего!Чтоб проблемы прошли мимоходом,И в бокалах плескалось вино!***С чудесным праздником тебя,Больших чудес, желаний исполнения,Пусть первые минутки января,На целый год тебе поднимут настроение!Пусть будет Новый год чудесным,И непременно заводным!Преподнесет свои сюрпризы,И станет просто золотым!***С зимней сказкой на пороге,К нам стучится Новый год!Прогоните все тревоги,И разбейте их об лед!Праздник весело встречайте,Отмечая на ура,Свое желание загадайте,И не ложитесь до утра!***Пусть чудеса в твоей жизни случаются,Точно так же как в Новый год,Пусть плохие все дни забываются,Пусть тебя только лучшее ждёт***В 2017-м годуТебе любовь свою желаю встретить,И не познать печали и беду,Моя подруга, лучшая на свете!

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