Очевидцы крушения самолета Ту-154 в Сочи над Черным морем: последние новости о причинах катастрофы, как идет расследование

В причинах катастрофы Ту-154 над Черным морем в районе Сочи сейчас разбираются следователи, которые на данном этапе не склонны обозначать одну версию в качестве приоритетной. Слишком мало фактов, которые могли бы указывать на ту или иную версию.Однако в интернете, в том числе с помощью экспертов авиационной области, строятся предположения, что же на самом деле случилось с воздушным судном, которое всего лишь через несколько минут после взлета из сочинского аэропорта начало терять высоту и рухнуло в акваторию Черного моря. В первую очередь высказываются домыслы, что вряд ли техническая неисправность сыграла ключевую роль. Однако оснований для того, чтобы говорить о террористическом акте, также нет. Таким образом, ситуация запутывается окончательным образом. Помочь в расследовании способны показания очевидцев, которые несмотря на темное время суток, могли сделать определенные выводы о том, как и почему упал Ту-154.Следователи проинформировали о том, что накануне объявили новые свидетели катастрофы, среди которых нашелся человек, который снимал взлет и падение лайнера. К настоящему моменту очевидцы уже допрошены. Среди них оказался человек, который снимал взлет и крушение борта. Запись была изъята для расследования, но общественности ее пока не демонстрируют. "Помимо этой видеозаписи также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами", - отметили в Следственном комитете. Примечательно, что подробности о новых показания не предаются огласке.Тем временем, спасатели, которые продолжаются в круглосуточном режиме работать на месте ЧП, рассказали, что между этой катастрофой и трагедией самолета А320 армянской авиакомпании Armavia 2006 года есть существенные совпадения.На месте крушения круглосуточно работают десятки водолазов и обитаемый подводный батискаф Русского географического общества. Поиски ведутся в непростых условиях шторма. Сотрудники МЧС поднимают со дна тела погибших и обломки самолета. Уже найдены останки тел 18 пассажиров злополучного рейса.Среди спасателей оказались и те, кто работали на крушении самолета армянской авиакомпании Armavia А320 в 2006 году. Примечательно, что та катастрофа произошла примерно в этом же месте при заходе лайнера на посадку. Оказалось, что это не единственное страшное совпадение между двумя трагедиями."У погибших в той аварии и этой очень похожие травмы. Тела сильно пострадали, что может быть только от мощного удара о воду. В основном это фрагменты тел", - поведал один из поисковиков. "Следов огня на телах тоже нет, то есть взрыва скорее всего не было", - добавил специалист.Начальник поисково-спасательного подразделения южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС Вячеслав Иващенко отметил, что целых тел на дне нет. "Так бывает при сильном ударе об воду. Погибших буквально разрывает на части. Что-то похожее я видел при крушении Айрбаса армянских авиалиний десять лет назад. Тоже около Адлера. Травмы аналогичные", - уточнил Иващенко.Напомним, в настоящий момент ФСБ России официально рассматривает четыре наиболее вероятные причины крушения самолета Минобороны Ту-154 в Сочи. Это техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования, попадание посторонних предметов в двигатель и некачественное топливо.Крушение самолета Минобороны Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них - участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.Катастрофа A320 под Сочи произошла в ночь со 2 на 3 мая 2006 года. Авиалайнер Airbus A320-211 авиакомпании Armavia выполнял рейс RNV967 по маршруту Ереван - Сочи, но при заходе на посадку в аэропорту Сочи рухнул в Черное море и полностью разрушился. Все находившиеся на его борту 105 пассажиров и восемь членов экипажа погибли.

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