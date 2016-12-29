Пенсии, новости сегодня: индексация в 2017 году военным пенсионерам, повышение работающим и неработающим, когда будет надбавка и сколько

Пенсионное обеспечение российских граждан раз за разом выходит на первый план общественного обсуждения. В первую очередь происходит это по той простой причине, что в условиях кризиса властям России ничего иного не остается, как идти на сокращения бюджетных расходов.Таким образом, вполне оправдан повышенный интерес со стороны граждан к пенсионной тематике, потому что многие из них хотят до конца осознать, когда и каким способом их пенсии будут повышаться, а также нужно ли готовиться к худшим сценариям развития событий. Ответить на часть вопросов можно уже сегодня, но в целом же картина представляется достаточно расплывчатой.О том, что в пенсионной сфере не все так радужно, как до этого пытались рисовать федеральные чиновники, стало ясно еще в феврале, когда размер первой индексации пенсий оказался заметно меньше, чем многие предполагали. При этом власти поспешили уверить получателей социальных пособий в том, что следующая - сентябрьская - индексация покроет все их расходы. Между тем, время показало обратное - по той простой причине, что второй волны индексации пенсий в 2016 году не случилось вообще. Причем коснулось это неприятное изменение не только работающих пенсионеров, которым ее заморозили на неопределенный срок, но и всех остальных.В качестве альтернативы в правительстве решили в 2016 году единовременно выплатить всем пенсионерам, постоянно проживающим на территории РФ, по 5 тысяч рублей в одни руки. Это идея тут же вызвала в обществе множество вопросов, так как большинство потенциальных получателей сразу же заподозрили, что их хотят попросту обмануть - многие ссылались на финансовые расчеты, согласно которым им элементарно недоплатят положенное по закону, пытаясь залатать таким образом дыры в бюджете. Власти поспешили успокоить людей и практически убедили их в том, что новенькая пятитысячная купюра придется к грядущим новогодним праздникам как нельзя кстати. Однако и тут все оказалось не так просто: как пояснили на днях в Пенсионном фонде, единовременную выплату «приурочат» к декабрьской пенсии и рассчитывать таким образом на прибавку можно будет лишь после завершения новогодних каникул.Что касается года наступающего, то в правительстве традиционно преисполнены оптимизма: пик финансового кризиса якобы пройден, и индексация пенсий в 2017-м должна вернуться к привычным параметрам, что подразумевает повышение пенсионного обеспечения граждан несколько раз в год. Однако никто из власть предержащих до сих пор так и не взял на себя смелость официально озвучить конкретные цифры и точные сроки. Пока известно лишь, что 1 февраля 2017 года пенсии намерены проиндексированы на величину инфляции текущего года, как было в 2015-м и от чего отказались в прошлом году, подняв их лишь на 4% процента. Прочем, как показывает практика, изменения в этой «дорожной карте» еще вполне возможны.Исходя из тех данных, которые мы имеем по состоянию на конец декабря 2016 года, можно предположить, что индексация пенсий по уровню инфляции 2016 года произойдет в феврале. Повышение, предположительно, составит 6,5%, при этом на него по-прежнему не смогут рассчитывать работающие пенсионеры. В апреле 2017 года также анонсируется повышение социальной пенсии - примерно на 6%, а в августе небольшой перерасчет коснется пенсии работающих пенсионеров.Определенным образом говорить о будущем военных пенсий в нашей стране, даже в контексте следующего года, на данный момент не представляется возможным. В федеральном бюджете их плановая индексаций заложена в размере 2%, при этом дополнительно должно быть проведено увеличение пенсии по результатам инфляции прошлого года. Происходит это обычно в середине зимы и осенью, то есть, также два раза в год.На сегодняшний день почти на 100 процентов известно, что военные пенсии с 1 января 2017 года в России вырастут. Если сравнивать размер пенсий у военных с другими сферами госслужб, то получается существенная разница. Пенсионеры, к примеру, учителя, получают до полутора - двух раз больше военных. Это существенно, тем более при учете нынешних условий. Основания для такой щедрости есть. Не так давно, перед самым началом кризисной ситуации, в задумках правительства был план увеличения пенсионного обеспечения отставникам. Доля повышения жалованья должна была достичь 20%. Понятно, что сегодня о таких повышениях не приходится и думать.В заключении можно констатировать, что вопрос о пенсии военным пенсионерам в 2017 году является актуальным и требует от властей конкретного решения, не смотря на сложившиеся обстоятельства. Пока о конкретном размере возможного повышения пенсии информации не существует.

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