Пенсии, новости сегодня: индексация в 2017 году военным пенсионерам, повышение работающим и неработающим, когда будет надбавка и сколько

Пенсионное обеспечение российских граждан раз за разом выходит на первый план общественного обсуждения. В первую очередь происходит это по той простой причине, что в условиях кризиса властям России ничего иного не остается, как идти на сокращения бюджетных расходов.
Таким образом, вполне оправдан повышенный интерес со стороны граждан к пенсионной тематике, потому что многие из них хотят до конца осознать, когда и каким способом их пенсии будут повышаться, а также нужно ли готовиться к худшим сценариям развития событий. Ответить на часть вопросов можно уже сегодня, но в целом же картина представляется достаточно расплывчатой.Последние новости о пенсиях в России на 2017 год: индексация, кому повысят и когда
О том, что в пенсионной сфере не все так радужно, как до этого пытались рисовать федеральные чиновники, стало ясно еще в феврале, когда размер первой индексации пенсий оказался заметно меньше, чем многие предполагали. При этом власти поспешили уверить получателей социальных пособий в том, что следующая - сентябрьская - индексация покроет все их расходы. Между тем, время показало обратное - по той простой причине, что второй волны индексации пенсий в 2016 году не случилось вообще. Причем коснулось это неприятное изменение не только работающих пенсионеров, которым ее заморозили на неопределенный срок, но и всех остальных.
В качестве альтернативы в правительстве решили в 2016 году единовременно выплатить всем пенсионерам, постоянно проживающим на территории РФ, по 5 тысяч рублей в одни руки. Это идея тут же вызвала в обществе множество вопросов, так как большинство потенциальных получателей сразу же заподозрили, что их хотят попросту обмануть - многие ссылались на финансовые расчеты, согласно которым им элементарно недоплатят положенное по закону, пытаясь залатать таким образом дыры в бюджете. Власти поспешили успокоить людей и практически убедили их в том, что новенькая пятитысячная купюра придется к грядущим новогодним праздникам как нельзя кстати. Однако и тут все оказалось не так просто: как пояснили на днях в Пенсионном фонде, единовременную выплату «приурочат» к декабрьской пенсии и рассчитывать таким образом на прибавку можно будет лишь после завершения новогодних каникул.
Что касается года наступающего, то в правительстве традиционно преисполнены оптимизма: пик финансового кризиса якобы пройден, и индексация пенсий в 2017-м должна вернуться к привычным параметрам, что подразумевает повышение пенсионного обеспечения граждан несколько раз в год. Однако никто из власть предержащих до сих пор так и не взял на себя смелость официально озвучить конкретные цифры и точные сроки. Пока известно лишь, что 1 февраля 2017 года пенсии намерены проиндексированы на величину инфляции текущего года, как было в 2015-м и от чего отказались в прошлом году, подняв их лишь на 4% процента. Прочем, как показывает практика, изменения в этой «дорожной карте» еще вполне возможны.
Исходя из тех данных, которые мы имеем по состоянию на конец декабря 2016 года, можно предположить, что индексация пенсий по уровню инфляции 2016 года произойдет в феврале. Повышение, предположительно, составит 6,5%, при этом на него по-прежнему не смогут рассчитывать работающие пенсионеры. В апреле 2017 года также анонсируется повышение социальной пенсии - примерно на 6%, а в августе небольшой перерасчет коснется пенсии работающих пенсионеров.Что слышно о повышении военных пенсий?
Определенным образом говорить о будущем военных пенсий в нашей стране, даже в контексте следующего года, на данный момент не представляется возможным. В федеральном бюджете их плановая индексаций заложена в размере 2%, при этом дополнительно должно быть проведено увеличение пенсии по результатам инфляции прошлого года. Происходит это обычно в середине зимы и осенью, то есть, также два раза в год.
На сегодняшний день почти на 100 процентов известно, что военные пенсии с 1 января 2017 года в России вырастут. Если сравнивать размер пенсий у военных с другими сферами госслужб, то получается существенная разница. Пенсионеры, к примеру, учителя, получают до полутора - двух раз больше военных. Это существенно, тем более при учете нынешних условий. Основания для такой щедрости есть. Не так давно, перед самым началом кризисной ситуации, в задумках правительства был план увеличения пенсионного обеспечения отставникам. Доля повышения жалованья должна была достичь 20%. Понятно, что сегодня о таких повышениях не приходится и думать.
В заключении можно констатировать, что вопрос о пенсии военным пенсионерам в 2017 году является актуальным и требует от властей конкретного решения, не смотря на сложившиеся обстоятельства. Пока о конкретном размере возможного повышения пенсии информации не существует.
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