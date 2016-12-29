Когда откроют Египет: новости о возобновлении полетов на сегодня, 29.12.2016

Восстановления авиасообщения из России в Египет продолжает будоражить сознание огромной прослойки населения нашей страны. Для многих граждан важно понимать, когда они смогут вновь отдыхать в "стране пирамид".На сегодняшний день можно на основе предположений констатировать, что египетское направление станет вновь доступно для российских граждан в начале 2017 года. Ожидается, что именно к этому моменту египтяне проведут комплекс мероприятий по обеспечению повышенной безопасности в своих воздушных гаванях. Однако окончательное решение будут принимать российские ответственные ведомства, для которых важно, чтобы никаких огрех в безопасности аэропортов Египта не было, дабы не мог повториться тот чудовищный теракт, что имел место быть в конце прошлого года.Пока вопрос о возобновлении полетов обсуждается на самом высоком уровне. Обусловлено это тем, что РФ и Египет выражают взаимный интерес в продолжении сотрудничества в туристической сфере, тогда как российские туристы уже заждались того момента, когда ситуация выправится. Ведь тот недорогой и качественный сервис, который они получают в Египте, трудно найти в другой стране. В наибольшей степени именно египетская сторона заинтересована в скорейшем возвращении туристов из России, так как туристическая отрасль приносит казне Египта огромную статью доходов.Следует уточнить, что власти нашей страны вынуждено приняли решение о временном запрете на полеты в Египет после того, как на Синайском полуострове потерпел крушение лайнер "Airbus A321", на котором сработало взрывное устройство. Самолет с гражданами России направлялся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Вскоре атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", деятельность которой запрещена в РФ. Погибшими стали более 200 человек, что стало самой массовой гибелью россиян в авиационных происшествиях с момента распада СССР.

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