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Какой праздник сегодня: 29 декабря отмечается День Конституции в Ирландии, какой церковный праздник сегодня

Какой праздник сегодня: 29 декабря отмечается День Конституции в Ирландии, какой церковный праздник сегодня
Сегодняшний день, 29 декабря 2016 года, является, как и многие остальные, праздничным. Однако сразу же сделаем оговорку, что для россиян сегодня нет значимых событий и дат, но о некоторых других можно упомянуть.

В частности, сегодня, 29 декабря, отмечается День Конституции в Ирландии. Расскажем о нем некоторые подробности. Вместе с этим отметим, что сегодня имеет место быть и церковный праздник. Речь идет о Преподобной княгине Софии.

Какой праздник сегодня, 29.12.2016: День Конституции в Ирландии

29 декабря, накануне Нового года, Ирландия празднует День Конституции (Constitution Day in Ireland). Именно в этот день в 1937 году в стране была принята ныне действующая Конституция, объявившая прежний британский доминион независимым демократическим государством.

Республика Ирландия расположена в Западной Европе. Она занимает большую часть одноименного острова. Название государства происходит от слова Éire, что в переводе с ирландского означает «государство». С востока страна омывается Ирландским морем, с запада, севера и юга - Атлантическим океаном. Столица Ирландии - город Дублин.

До 1921 года Ирландия находилась в подданстве Британии. В декабре 1921 года в результате подписания англо-ирландского договора 26 графств, расположенных на территории острова Ирландия, вышли из подчинения британскому парламенту и образовали свободное Ирландское государство со статусом доминиона, а шесть графств остались в составе Британии. В 1922 году была принята Конституция Ирландского Свободного Государства.

Однако полностью независимость Ирландии от Великобритании была признана лишь в конце 1937 года, когда на референдуме приняли следующую Конституцию. Окончательный разрыв конституционных связей между двумя государствами произошел в 1948 году, после принятия закона об Ирландской Республике (хотя Конституция с его принятием не менялась). Позднее к Конституции Ирландии было принято 23 поправки, последние из которых относятся к 2009 году.

Конституция Ирландии провозглашает суверенное право ирландского народа на выбор формы правления, независимую культурную, экономическую и социальную жизнь государства. Официальный текст этого документа содержит 16 разделов и 50 статей, которые регламентируют взаимоотношения народа, государства, президента, правительства, национального парламента, других органов законодательной и исполнительной власти, а также международные отношения.

День конституции в Ирландии - национальный праздник, отмечаемый по всей стране. В этот день в городах вывешиваются государственные флаги, проводятся торжественные и развлекательные мероприятия, многие люди надевают национальные одежды.

Какой сегодня церковный праздник, 29 декабря: праздник Преподобной княгини Софии

Преподобная София, в миру великая княгиня Соломония Сабурова, была первой женой великого князя мос­ковского Василия Иоанновича (1505-1533). Он выбрал ее в супруги из пятисот самых красивых девиц. Но брак оказался без­детным, о чем великокняжеская чета силь­но скорбела. После 20 лет супружества, несмотря на увещания духовенства, великий князь решил вступить во второй брак с литовской княжной Еленой Глинской.

Митрополит Варлаам, обличивший незаконность расторжения брака, был сведен с митрополичьего престола - впервые в русской истории - и заточен в монастырь, а преподобный Максим Грек, заступившийся за княги­ню Соломонию, запрещен и также за­ключен в темницу.

Все вселенские патриархи осудили поступок великого князя, а патриарх Иерусалимский Марк предсказал рождение от второго брака мла­денца, который поразит мир своей жестокостью (Иоанна Грозного).


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