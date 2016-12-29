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Гонконгский грипп: как не заболеть, лечение, симптомы у человека

Гонконгский грипп: как не заболеть, лечение, симптомы у человека
Ситуация с гонконгским гриппом, эпидемия которого, судя по последним новостям, в максимальной степени затронет нашу страну в начале следующего года, постепенно обостряется. Никто не хочет на себе испытать последствия недуга. Особенное внимание привлекают те чудовищные осложнения, которые вполне могут проявиться при несвоевременном обращении к медикам.

Гонконгский грипп: симптомы у человека

Симптомы гонконгского гриппа Гонконгский начинается с высокой температуры тела человека, которую не удается сбить на протяжении нескольких дней. Вместе с этим заболевший испытывает серьезную головную боль, сопровождающуюся сонливостью, вялостью и общей усталостью организма. Крайне тревожными знаками являются рвота и диарея. При первых же подозрениях немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Следует самым внимательным образом относиться не только к своему самочувствию, но и к здоровью детей и пожилых людей, из-за ослабленного иммунитета, они чаще всего становятся главной жертвой гриппа.

Основные симптомы:

— Повышенная температура, вплоть до 40 градусов, которую не удается победить три-четыре дня;

— Одышка, тошнота, постоянные головные боли;

— Ухудшения после некоторого улучшения;

— Температура тела настолько высокая, что не спасают такие популярные препараты, как Ибупрофен и Парацетамол

— Сухой кашель, который осложняется тем, что дышать становится с каждым днем все труднее.

Осложнения гонконгского гриппа

Врачи утверждают, что гонконгский грипп сильно опасен осложнениями, а также тяжелой протеканием болезни. После заражения этим вирусом возможны последствия в виде острой пневмонии. С ноября этого года по всей территории нашей страны началось стремительное распространение эпидемии, заболеваемость ОРВИ среди населения серьезно превысила эпидпорог. Однако своего пика гонконгский грипп достигнет после Нового года, в феврале 2017 года.

Гонконгский грипп: меры профилактики

Дабы обезопасить себя от опасного гонконгского гриппа следует соблюдать несколько элементарных правил, которые должны поддерживать человеком в любое время, в том числе и вне эпидемии. В частности, речь идет о постоянном мытье рук и лица с мылом, проведение влажной уборки в помещениях и их проветривании. Во время массовой эпидемии нужно отказаться от посещения мест массового скопления людей, а в общественном транспорте использовать медицинскую маску.

Чтобы организм был более устойчивым в плане отторжения вируса гриппа следует делать еще несколько простых вещей: как следует высыпаться по ночам, хорошо питаться, не забывая о витаминах, а также давать организму достаточную физическую нагрузку, хотя бы в рамках ежедневных прогулок по несколько раз на свежем воздухе.


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