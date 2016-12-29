Как и в чем встречать 2017 год Петуха, в каких цветах, что надеть: что должно быть на столе из блюд, как составить праздничное меню на Новый год 2017

Несмотря на то, что до наступления 2017 года остается пару дней, среди россиян не теряет актуальности тема о подготовке к празднику, а именно они хотят знать: как и в чем встречать Новый 2017 год Огненного Петуха.Отдельно следует остановиться на вариантах одежды, в которых следует встречать 2017 год, который пройдет под предводительством Огненного Петуха. Ведь в этом вопросе нужно учитывать "интересы" символа года. Таким образом, актуальными вопросами у населения нашей страны являются следующие аспекты: что надеть и каким образом встречать наступающий год. Не меньшее внимание следует уделить праздничному столу, который на сей раз не должен ломиться от изобилия.Сразу же стоит уточнить, что главными оттенками предстоящего праздника будут те, что соотносятся с пламенем, а именно: оранжевый, красный и желтый. Также можно добавить бордовый, вишневый, фиолетовый и коралловый. Внешний вид Петуха позволяет расширять цветовую гамму до неимоверных размеров, поэтому вполне уместны будут и следующие цвета: белый, бронзовый, золотой.В свою очередь самыми подходящими вариантами из одежды станут красное платье или костюм. Женский образ должен состоять из аккуратного коктейльного платья красного, желтого, пастельных золотистых тонов, туфель на высоком каблучке, визуально удлиняющих и украшающих женскую ножку, и аксессуаров в тон основному цвету. Прекрасным дополнением станут украшения из золота (либо под золото), жемчуга (в том числе и искусственного).Мужчинам можно встречать новогоднюю ночь в не столь официальном наряде. Но если он пришел в гости под руку со своей благоверной, то следует соответствовать. Строгий костюм сможет значительно снизить уровень комфорта на столь веселом празднике, но встречать 2017 год в домашней одежде или в своем каждодневном образе, будет выглядеть практически аморально в глазах педантичного Огненного Петуха.Учитывая то, что наступает год Огненного Петуха, можно подойти к приготовлению с творчеством и приятно порадовать хозяина наступающего года. Есть масса вариантов вкусных и интересно оформленных салатов и закусок.Так к примеру, можно подать салат под названием "Петушок". В состав которого входит: 4 отваренных яйца, 2 вареных окорочка, сыр, соленый огурец и морковка, все покрыто майонезом и украшено маслиной и болгарским перцем.Помимо этого, на стол можно подать и традиционный салат оливье, состав которого пересказывать уже не имеет никакого смысла, так как его знают почти все. Следует лишь уточнить необычный вариант сервировки: на тарелку поставить стакан, аккуратно накладывать салат по краям, после стакан убрать, а сам салат украсить петрушкой, кукурузой и кубиками моркови.Вместе с этим добавим, что подобное необычное оформление салатов не только удивит ваших гостей, но еще и позволит, например, детям, куда активнее уминать праздничные блюда.Из блюд русской кухни, в праздничное меню, можно включить запеченную или заливную рыбу. Если вы желаете побаловать домашних классическим для праздничных столов блюдом "Селедка под шубой", то рекомендуется использовать вместо покупного майонеза домашний, который можно приготовить к Новому 2017 году - самостоятельно. Делается он очень просто, зато на порядок полезнее своих магазинных аналогов. Чтобы сделать классическое блюдо чуть оригинальнее, можно подойти к его приготовлению творчески: придать салату форму рулета, новогодней елки или выложить порционным образом на отдельные тарелочки, украсив зеленью.В данном вопросе можно положиться на собственную фантазию, так как серьезных ограничений нет. Впрочем, некоторые детали, учитывая нрав петуха, все-таки следует учитывать. В частности, нужно в обязательном порядке намекнуть на то, что наступает год Петуха. Можно использовать его изображения на скатертях, либо же салфетках.Также следует заранее запастись фигурками петушков из фруктов и овощей, а также подобрать печения соответствующего толка. Проще говоря, в украшении праздничного стола нужно всегда помнить о символе наступающего года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164772-news.html