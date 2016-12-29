Новости о пенсиях в 2017 году: индексация военных пенсий, что будет с повышением работающим и неработающим, последние новости сегодня

Ситуация с пенсионным обеспечением российских граждан оказалась в центре внимания пенсионеров в 2016 году в повышенном, что называется, режиме, из-за того, что властям пришлось пойти на целый ряд непопулярных среди населения мер, дабы сэкономить бюджетные средства.Накануне президент страны Владимир Путин откровенно признался, что завершающийся год оказался даже сложнее предыдущего в социальном плане. Он не стал скрывать, что потребовалось приложить максимум усилий для того, чтобы постараться исполнить все взятые ранее социальные обязательства, а также не позволить бюджету страны провалиться в бездну. Таким образом, пенсионеры лишний раз убедились в каком уязвимом положении они находятся и, что в будущем, вполне возможно, их вновь поджидают неприятные перемены.Самым главным, если так сказать, новшеством 2017 года станет восстановленная индексация пенсий. От нее, напомним, власти отказались и заменили сентябрьский перерасчет пенсионных выплат на единовременную помощь в размере пяти тысяч рублей. Эту сумму все без исключения пенсионеры нашей страны получат в январе, либо вместе с пенсией, либо же отдельным платежом. Сейчас этот вопрос еще уточняется. Говорить о том, насколько данная мера эффективна с точки зрения бюджетных ресурсов, пока нельзя. Лишь время расставит все по своим местам.Важно помнить о том, что на данный момент времени ничего конкретного о будущем пенсионной системы РФ говорить не приходится, так как даже власти в нынешних реалиях предпочитают отделываться общими фразами, понимая щекотливость тематики.Как известно, пенсионные выплаты подразделяются на два типа. Первый из них - страховой. Он выплачивается гражданами на ежемесячной основе исходя из заработной платы. Второй тип - накопительный, выплачиваемый гражданами в Пенсионный фонд на добровольной основе. После проведения реформ в системе выплат подверглись изменениям накопительные пенсионные баллы. Теперь в общий стаж входит не только трудовая деятельность человека, но и периоды по уходу за детьми, больными родственниками и т.д. Следовательно, пенсии выросли, хотя и ненамного - 500-700 рублей.Забегая вперед можно предположить, что в 2017 году пенсии хоть и будут индексироваться, но этот процесс вряд ли устроит всех пенсионеров, так как власти не исключали дальнейших сокращений в социальной сфере. Следует также ожидать и снижение инфляции до 6 %, а уже в 2018 предполагается снизить ее до 5 процентов.Из последних новостей следует, что в апреле 2017 года социальные пенсии подрастут на 2,6 процентных пункта. Именно подобный уровень инфляции содержится в тех прогнозах, которые ложатся сейчас на стол представителей правительства. Соответствующую информацию накануне распространил руководитель Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов.Но еще чуть раньше будут проиндексированы пенсии для огромной прослойки населения. Случится это в феврале. О грядущей индексации высказывался глава правительства Дмитрий Медведев. Он пояснил, что в феврале 2017 года россияне ощутят поддержку от властей, связанную с повышением выплат. "Мы провели частичную индексацию пенсий в феврале (2016 года), в начале будущего года пенсионеры получат единовременную выплату в виде 5 тысяч рублей, а в феврале (2017 года) мы уже проведем индексацию в полном объеме по итогам накопленной инфляции за 2016 год", - поведал премьер-министр не так давно.Затрагивать вопрос о повышении военных пенсий в следующем году можно лишь в контексте общего повышения пенсий. Экономический кризис, как известно, вынуждает властей постоянно оптимизировать расходную часть бюджета. Исключением не является и сфера пенсионного обеспечения граждан. Действующее законодательство предполагает индексацию пенсий на уровень инфляции, однако в нынешних условиях подобные затраты приведут к чрезмерному росту дефицита бюджета. Длительное время правительство искало выход из ситуации.Вместе с этим недавно предполагалось, что повышение размера пенсий отставникам пройдет в два этапа: 1 января и 1 октября 2017 года. Пенсионные выплаты военным пенсионерам должны были стать соизмеримыми с окладами действующих военнослужащих (офицеров), однако из-за кризиса решили сэкономить. То есть, повышение будет, но в каком объеме, непонятно.Вместе с этим чиновники уповают на то, что если повысить пенсии, как планировалось изначально, государство не потянет такую нагрузку на бюджет. "Казна просто не выдержит, если сейчас мы согласимся на повышение пенсии хоть каким-то категориям граждан. Нужно понять это и приспособиться к новым жизненным реалиям", - заявил глава Минфина Антон Силуанов.В свою очередь президент России Владимир Путин на заседании правительства отметил: "Каждый военный пенсионер для нас очень важен, и мы обязаны во всем поддерживать наших защитников Родины". В связи с этим, подчеркнул он, индексировать выплаты страна обязательно будет.

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