Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2016, по знакам Зодиака: точный гороскоп для всех знаков 29.12.2016

Гороскоп на сегодняшний день с помощью "показаний звезд" сообщает о следующих грядущих событиях в жизни того или иного знака Зодиака: в четверг не имеет никакого смысла требовать от Водолея самоорганизации и дисциплины. Лев будет находиться в режиме строжайшей экономии, причем не только денежных средств, но еще и столь необходимых жизненных сил.Несмотря на конец года, когда многие чувствуют упадок сил, представители данного знака Зодиака будут полны энергии, которая позволит им заключить ряд важнейших сделок по работе.В четверг Тельцу может казаться, что окружающие издеваются над ним – настолько медлительными, неорганизованными и несообразительными они могут выглядеть в его глазах.Для Близнецов велика вероятность важного известия или кризисного момента, способного стать водоразделом в цепи затянувшихся событий. Может прийти к нужному решению интересующий вас человек, решиться вопрос с долгом, обязанностью, работой.Интересный день ожидает многих представителей знака. У вас будет множество потерь, которые здорово испортят настроение. Но в то же время и прибыль четверга буквально зашкаливает.В четверг Лев будет находиться в режиме строгой экономии – это касается экономии не только денег, но и жизненных сил. День не наделяет его активностью, наоборот – Лев может чувствовать упадок энергии, что не лучшим образом отразится на его мыслях и делах.Девы могут внести уточнения в программу на период праздников, в планы, связанные с личным хобби, воспитанием детей, любовным романом. Не исключено озарение, помогающее отсеять лишнее и придать ускорение нужным процессам.Меньше всего на свете Весам хочется выяснять «кто в доме хозяин?». Но, увы, придётся, потому что ваша половинка грозится захватить власть. К счастью, вы придёте к компромиссу, но каких нервов это будет стоить! Не день, а вечный бой.В среду в Скорпионе проснется настоящий бухгалтер! Он сумеет к любой проблеме подойти с ясной головой, прогнав эмоции прочь.Стрельцам звезды советуют позаботиться о материальной, информационной и технической базе праздничной программы. События дня могут ускорить процесс преобразований, заставить пересмотреть бюджет, систему связи, список покупок, оснащение быта.А не пойти ли вам сегодня в гости, не нанести ли предпраздничный визит? Действительно, почему бы и нет. Хорошая компания, интересные разговоры, а ещё испарившаяся необходимость готовить ужин, ведь кормят-то хозяева – всё за то, чтобы провести этот вечер вне дома.В четверг от Водолея бессмысленно требовать самоорганизации и дисциплины: эти слова для него пустой звук. Возможно, он и хотел бы внести в свою жизнь меньше хаоса и больше порядка, однако между словами «хочу» и «могу» у него лежит пропасть, которую у Водолея не будет сил преодолеть.Рыбы получат импульс к смене точки зрения, построению или уточнению планов на будущее. Что-то внушит вам уверенность в том, что «все будет хорошо». Образ мыслей станет более позитивным, подход к делам более практичным и дальновидным.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164768-news.html