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Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2016, по знакам Зодиака: точный гороскоп для всех знаков 29.12.2016

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2016, по знакам Зодиака: точный гороскоп для всех знаков 29.12.2016
Гороскоп на сегодняшний день с помощью "показаний звезд" сообщает о следующих грядущих событиях в жизни того или иного знака Зодиака: в четверг не имеет никакого смысла требовать от Водолея самоорганизации и дисциплины. Лев будет находиться в режиме строжайшей экономии, причем не только денежных средств, но еще и столь необходимых жизненных сил.

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2016, для всех знаков Зодиака:

Гороскоп Овен. Несмотря на конец года, когда многие чувствуют упадок сил, представители данного знака Зодиака будут полны энергии, которая позволит им заключить ряд важнейших сделок по работе.

Гороскоп Телец. В четверг Тельцу может казаться, что окружающие издеваются над ним – настолько медлительными, неорганизованными и несообразительными они могут выглядеть в его глазах.

Гороскоп Близнецы. Для Близнецов велика вероятность важного известия или кризисного момента, способного стать водоразделом в цепи затянувшихся событий. Может прийти к нужному решению интересующий вас человек, решиться вопрос с долгом, обязанностью, работой.

Гороскоп Рак. Интересный день ожидает многих представителей знака. У вас будет множество потерь, которые здорово испортят настроение. Но в то же время и прибыль четверга буквально зашкаливает.

Гороскоп Лев. В четверг Лев будет находиться в режиме строгой экономии – это касается экономии не только денег, но и жизненных сил. День не наделяет его активностью, наоборот – Лев может чувствовать упадок энергии, что не лучшим образом отразится на его мыслях и делах.

Гороскоп Дева. Девы могут внести уточнения в программу на период праздников, в планы, связанные с личным хобби, воспитанием детей, любовным романом. Не исключено озарение, помогающее отсеять лишнее и придать ускорение нужным процессам.

Гороскоп Весы. Меньше всего на свете Весам хочется выяснять «кто в доме хозяин?». Но, увы, придётся, потому что ваша половинка грозится захватить власть. К счастью, вы придёте к компромиссу, но каких нервов это будет стоить! Не день, а вечный бой.

Гороскоп Скорпион. В среду в Скорпионе проснется настоящий бухгалтер! Он сумеет к любой проблеме подойти с ясной головой, прогнав эмоции прочь.

Гороскоп Стрелец. Стрельцам звезды советуют позаботиться о материальной, информационной и технической базе праздничной программы. События дня могут ускорить процесс преобразований, заставить пересмотреть бюджет, систему связи, список покупок, оснащение быта.

Гороскоп Козерог. А не пойти ли вам сегодня в гости, не нанести ли предпраздничный визит? Действительно, почему бы и нет. Хорошая компания, интересные разговоры, а ещё испарившаяся необходимость готовить ужин, ведь кормят-то хозяева – всё за то, чтобы провести этот вечер вне дома.

Гороскоп Водолей. В четверг от Водолея бессмысленно требовать самоорганизации и дисциплины: эти слова для него пустой звук. Возможно, он и хотел бы внести в свою жизнь меньше хаоса и больше порядка, однако между словами «хочу» и «могу» у него лежит пропасть, которую у Водолея не будет сил преодолеть.

Гороскоп Рыбы. Рыбы получат импульс к смене точки зрения, построению или уточнению планов на будущее. Что-то внушит вам уверенность в том, что «все будет хорошо». Образ мыслей станет более позитивным, подход к делам более практичным и дальновидным.


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