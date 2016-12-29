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В Подмосковье мужчина лопатой забил своего гостя до смерти

В Подмосковье мужчина забил своего гостя до смерти. На теле погибшего найдены следы ножа и лопаты.

В Подмосковье мужчина лопатой забил своего гостя до смерти


По предварительным сведениям, 27 декабря житель подмосковного Сергиевого Посада принимал у себя гостей – своего соседа и его супругу. Люди выпивали спиртные напитки и общались. В какой-то момент разговора между ними завязался спор. В гневе разъяренный хозяин дома набросился на своих знакомых с лопатой и ножом. Мужчина получил множественные травмы головы, которые оказались несовместимы с жизнью. Пострадавшая женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Подозреваемый был задержан по горячим следам. По неподтвержденным данным, преступником оказался отставной генерал-майор МВД, ранее занимавший пост замглавы управления СК в Московской области. На данный момент, против него возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют «убийство и покушение на убийство».


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