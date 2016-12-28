В Сочи скоро начнут выкладку фрагментов Ту-154

Минобороны готовится к выкладке обломков Ту-154 в Сочи. Об этом СМИ сообщил источник в силовых структурах.
На данный момент сотрудники Минобороны подготавливают площадку для выкладки кусков самолета. Сейчас все найденные фрагменты хранятся на территории морского порта. В ближайшее время они будут доставлены на площадку и выкладываться на контур реального самолета. Процесс выкладки очень трудоемкий и занимает немало времени, но без него не обходится ни одно расследование авиакатастроф. Сборка фрагментов поможет следователям понять причины крушения или сузить возможные версии до наименьшего количества. Ранее сообщалось, что поисковый отряд нашел 1,5 тысячи кусков разрушенного Ту-154, 12 из которых весьма крупные. Найденные обломки составляют треть от всей конструкции самолета. 25 декабря Ту-154 потерпел крушение после вылета из аэропорта Адлер в Сочи. На борту самолета было 92 человека. Все они, по версии следствия, мертвы. Причиной катастрофы могла стать ошибка пилотов.
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