Авторизация
 
  • 23:20 – Валерий Халилов главный военный дирижер России: личная жизнь, жена семья, биография 
  • 23:20 – Чемпионат мира 2016-2017, хоккей молодежный: расписание, турнирная таблица 
  • 23:16 – В Сочи скоро начнут выкладку фрагментов Ту-154 
  • 23:16 – Молодой депутат ГД придумал, как убедить россиян не пить в праздники 


В Сочи скоро начнут выкладку фрагментов Ту-154

Минобороны готовится к выкладке обломков Ту-154 в Сочи. Об этом СМИ сообщил источник в силовых структурах.

В Сочи скоро начнут выкладку фрагментов Ту-154


На данный момент сотрудники Минобороны подготавливают площадку для выкладки кусков самолета. Сейчас все найденные фрагменты хранятся на территории морского порта. В ближайшее время они будут доставлены на площадку и выкладываться на контур реального самолета.
Процесс выкладки очень трудоемкий и занимает немало времени, но без него не обходится ни одно расследование авиакатастроф. Сборка фрагментов поможет следователям понять причины крушения или сузить возможные версии до наименьшего количества.
Ранее сообщалось, что поисковый отряд нашел 1,5 тысячи кусков разрушенного Ту-154, 12 из которых весьма крупные. Найденные обломки составляют треть от всей конструкции самолета.
25 декабря Ту-154 потерпел крушение после вылета из аэропорта Адлер в Сочи. На борту самолета было 92 человека. Все они, по версии следствия, мертвы. Причиной катастрофы могла стать ошибка пилотов.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164745-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4163
+0.00%
72.4776
-0.09%
1.1442
+0.32%
0.2090
+0.19%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 150
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 139
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 865
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 805
  • 0
Очевидец рассказал о
  • 07:07
  • 718
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 713
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 676
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 619
  • 0
Валерий Халилов главный военный дирижер России: личная жизнь, жена семья, биография
  • 23:20
  • 0
  • 0
Чемпионат мира 2016-2017, хоккей молодежный: расписание, турнирная таблица
  • 23:20
  • 0
  • 0
В Сочи скоро начнут выкладку фрагментов Ту-154
  • 23:16
  • 0
  • 0
Молодой депутат ГД придумал, как убедить россиян не пить в праздники
  • 23:16
  • 0
  • 0
Крушение ТУ-154 в Сочи: текст расшифровки бортовых самописцев
  • 23:12
  • 0
  • 0
Ансамбль Александрова: солисты фото, список погибших, гопак
  • 23:12
  • 0
  • 0
Салаты на Новый год 2017: вкусные блюда для большого празднования
  • 23:11
  • 0
  • 0
В Москве запустили самый длинный эскалатор
  • 23:11
  • 0
  • 0
Валерий Халилов главный военный дирижер России: личная жизнь, жена семья, биография
  • 23:20
  • 0
  • 0
Чемпионат мира 2016-2017, хоккей молодежный: расписание, турнирная таблица
  • 23:20
  • 0
  • 0
В Сочи скоро начнут выкладку фрагментов Ту-154
  • 23:16
  • 0
  • 0
Молодой депутат ГД придумал, как убедить россиян не пить в праздники
  • 23:16
  • 0
  • 0
Крушение ТУ-154 в Сочи: текст расшифровки бортовых самописцев
  • 23:12
  • 0
  • 0
Ансамбль Александрова: солисты фото, список погибших, гопак
  • 23:12
  • 0
  • 0
Салаты на Новый год 2017: вкусные блюда для большого празднования
  • 23:11
  • 0
  • 0
В Москве запустили самый длинный эскалатор
  • 23:11
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров