Салаты на Новый год 2017: вкусные блюда для большого празднования

Салаты на Новый год 2017:

Новогодние салаты 2017

Но следует заметить, чтобы заслужить удачу и успех в этот год, нужно хорошо потрудиться, ведь петух птица, упертая и просто так счастье и достаток не подарит. Поэтому необходимо придумать, как задобрить Петуха в наступающем году, так следует помнить, что на праздничном столе должно быть много зелени, свежих овощей и салатов. Также в корзинку можно положить больше хлеба из разных сортов пшеницы это может задобрить Петуха. Ни в коем случае на столе не должно быть блюд из курицы, так например всеми любимый холодец из петуха просто противопоказан на праздничном столе, конечно же, в этот год лучше не встречать с блюдами из курицы. Зато легкие блюда из овощей и зелени задобрят нового хозяина, и он обязательно отблагодарит в Новом году, так даже блюда из простых овощей можно приготовить вкусно и сытно, а еще подать на яркой посуде, так у блюд будет более презентабельный вид. Можно приготовить легкий вкусный и воздушный салат из морской капусты, лука, яйца.Лук при этом нарезать полукольцами и обжарить, яйцо натереть на крупную терку, так салат будет более аккуратным. Смешать эти ингридиенты, добавить морскую капусту и приправить майонезом и специями по вкусу. Такая встреча Нового года, задобрит не только Петуха, но и помодет хозяйкам наконец-то отдохнуть в праздник и не мучать себя изнурительной готовкой.

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