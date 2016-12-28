Авторизация
 
  • 23:20 – Валерий Халилов главный военный дирижер России: личная жизнь, жена семья, биография 
  • 23:20 – Чемпионат мира 2016-2017, хоккей молодежный: расписание, турнирная таблица 
  • 23:16 – В Сочи скоро начнут выкладку фрагментов Ту-154 
  • 23:16 – Молодой депутат ГД придумал, как убедить россиян не пить в праздники 


В Москве запустили самый длинный эскалатор

Московский метрополитен оснастили самым длинным эскалатором. 130-метровый подъемник после запуска в эксплуатацию может претендовать на место в книге рекордов Гиннесса.

В Москве запустили самый длинный эскалатор


Движущая лестница располагается на станции «Парк Победы». По ней посетители метро смогут попасть на Калининско-Солнцевскую ветку. Всего эскалатор может вместить 800 человек и опустить на глубину 68 метров.
Сборка 130-метрового подъемника прошла за рекордно короткий срок – всего два месяца. Обычно на строительство таких конструкций уходит по меньшей мере полгода. На данный момент рабочие тестируют эскалатор. Движущая лестница должна быть безопасной для людей.

Руководство проекта предусмотрели несколько устройств безопасности для эскалатора. Среди них системы экстренной остановки и безопасного спуска. Контроль за движением подъемника осуществляется из диспетчерского пункта на проспекте Мира.
Идентичный эскалатор установлен на этой же станции, только ведет к Арбатско-Покровской ветке и короче на два метра. Новый подъемник получил аналогичный дизайн. В качестве украшения между полосами лестницы установлены 92 люминесцентных фонаря. Также ведутся работы над вестибюлем «Парка Победы». В скором времени станция откроется.
Уже завтра ожидается открытие станции «Фрунзенская». Ее ремонт длился почти год. Выход из станции только один, поэтому реконструировать эскалаторы было невозможно. В дальнейших планах столичных властей продлить желтую ветку метро до Раменок. Конечной станцией станет аэропорт Внуково.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164740-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4163
+0.00%
72.4776
-0.09%
1.1442
+0.32%
0.2090
+0.19%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 150
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 139
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 865
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 805
  • 0
Очевидец рассказал о
  • 07:07
  • 718
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 713
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 676
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 619
  • 0
Валерий Халилов главный военный дирижер России: личная жизнь, жена семья, биография
  • 23:20
  • 0
  • 0
Чемпионат мира 2016-2017, хоккей молодежный: расписание, турнирная таблица
  • 23:20
  • 0
  • 0
В Сочи скоро начнут выкладку фрагментов Ту-154
  • 23:16
  • 0
  • 0
Молодой депутат ГД придумал, как убедить россиян не пить в праздники
  • 23:16
  • 0
  • 0
Крушение ТУ-154 в Сочи: текст расшифровки бортовых самописцев
  • 23:12
  • 0
  • 0
Ансамбль Александрова: солисты фото, список погибших, гопак
  • 23:12
  • 0
  • 0
Салаты на Новый год 2017: вкусные блюда для большого празднования
  • 23:11
  • 0
  • 0
В Москве запустили самый длинный эскалатор
  • 23:11
  • 0
  • 0
Валерий Халилов главный военный дирижер России: личная жизнь, жена семья, биография
  • 23:20
  • 0
  • 0
Чемпионат мира 2016-2017, хоккей молодежный: расписание, турнирная таблица
  • 23:20
  • 0
  • 0
В Сочи скоро начнут выкладку фрагментов Ту-154
  • 23:16
  • 0
  • 0
Молодой депутат ГД придумал, как убедить россиян не пить в праздники
  • 23:16
  • 0
  • 0
Крушение ТУ-154 в Сочи: текст расшифровки бортовых самописцев
  • 23:12
  • 0
  • 0
Ансамбль Александрова: солисты фото, список погибших, гопак
  • 23:12
  • 0
  • 0
Салаты на Новый год 2017: вкусные блюда для большого празднования
  • 23:11
  • 0
  • 0
В Москве запустили самый длинный эскалатор
  • 23:11
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров