В Москве запустили самый длинный эскалатор

Московский метрополитен оснастили самым длинным эскалатором. 130-метровый подъемник после запуска в эксплуатацию может претендовать на место в книге рекордов Гиннесса.
Движущая лестница располагается на станции «Парк Победы». По ней посетители метро смогут попасть на Калининско-Солнцевскую ветку. Всего эскалатор может вместить 800 человек и опустить на глубину 68 метров. Сборка 130-метрового подъемника прошла за рекордно короткий срок – всего два месяца. Обычно на строительство таких конструкций уходит по меньшей мере полгода. На данный момент рабочие тестируют эскалатор. Движущая лестница должна быть безопасной для людей.
Руководство проекта предусмотрели несколько устройств безопасности для эскалатора. Среди них системы экстренной остановки и безопасного спуска. Контроль за движением подъемника осуществляется из диспетчерского пункта на проспекте Мира. Идентичный эскалатор установлен на этой же станции, только ведет к Арбатско-Покровской ветке и короче на два метра. Новый подъемник получил аналогичный дизайн. В качестве украшения между полосами лестницы установлены 92 люминесцентных фонаря. Также ведутся работы над вестибюлем «Парка Победы». В скором времени станция откроется. Уже завтра ожидается открытие станции «Фрунзенская». Ее ремонт длился почти год. Выход из станции только один, поэтому реконструировать эскалаторы было невозможно. В дальнейших планах столичных властей продлить желтую ветку метро до Раменок. Конечной станцией станет аэропорт Внуково.
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