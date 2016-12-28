Художественным директором театра "Модернъ" назнанчен Юрий Грымов

Светлана Врагова освобождена от должности художественного директора театра «Модернъ». Ее место занял Юрий Грымов.
Грымова утвердили на пост руководителя московского театра «Модернъ» благодаря рекомендации Совета художественных руководителей московских театров и одобрению главы Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина.
Режиссер и его работодатель подписали трехлетний контракт. Для Грымова назначение на эту должность стало неожиданностью. Он признался, что всегда хотел получить опыт работы в нетрадиционном театре, каким является «Модернъ». Деятеля культуры привлекает возможность смешивать всевозможные жанры на сцене.
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