Художественным директором театра "Модернъ" назнанчен Юрий Грымов

Грымова утвердили на пост руководителя московского театра «Модернъ» благодаря рекомендации Совета художественных руководителей московских театров и одобрению главы Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина.Режиссер и его работодатель подписали трехлетний контракт. Для Грымова назначение на эту должность стало неожиданностью. Он признался, что всегда хотел получить опыт работы в нетрадиционном театре, каким является «Модернъ». Деятеля культуры привлекает возможность смешивать всевозможные жанры на сцене.

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