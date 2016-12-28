Авторизация
 
  • 22:15 – Сериал «Теория лжи»: смотреть 39 серию онлайн (эфир от 28.12.2016) 
  • 22:08 – Черные ящики ТУ-154 Сочи расшифровка: о чем говорили пилоты перед крушением 
  • 22:01 – Саутгемптон – Тоттенхэм смотреть онлайн 28 декабря, трансляция 
  • 21:56 – Владимир Зеленский: Новый год — самый долгожданный праздник 


Ростовчанин спас пятилетнюю падчерицу от насильника-педофила

В Ростове-на-Дону молодой человек попытался изнасиловать 5-летнюю девочку. От ужасной трагедии ребенка спас отчим.

Ростовчанин спас пятилетнюю падчерицу от насильника-педофила


25 декабря 26-летний ростовчанин находился у себя дома. Там он предпринял попытку надругаться над 5-летним ребенком. До полового акта дело не дошло. Отчим девочки поймал злоумышленника на горячем.
На данный момент молодой человек находится под стражей. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По российскому законодательству извращенцу светит тюремное заключение до 20 лет.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164721-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4163
+0.00%
72.4776
-0.09%
1.1442
+0.32%
0.2090
+0.19%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 150
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 139
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 865
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 805
  • 0
Очевидец рассказал о
  • 07:07
  • 718
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 713
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 676
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 619
  • 0
Сериал «Теория лжи»: смотреть 39 серию онлайн (эфир от 28.12.2016)
  • 22:15
  • 0
  • 0
Черные ящики ТУ-154 Сочи расшифровка: о чем говорили пилоты перед крушением
  • 22:08
  • 0
  • 0
Саутгемптон – Тоттенхэм смотреть онлайн 28 декабря, трансляция
  • 22:01
  • 0
  • 0
Владимир Зеленский: Новый год — самый долгожданный праздник
  • 21:56
  • 1
  • 0
Пушков поддержал Эрдогана, обвинившего США в помощи ИГИЛ
  • 21:55
  • 1
  • 0
В Колпино горели сразу три автомобиля
  • 21:55
  • 0
  • 0
Полный список погибших в авиакатастрофе ТУ-154 в Сочи с датами рождения с фото
  • 21:53
  • 4
  • 0
Год Петуха — 2017: как встречать, новогодний стол — что должно быть, подарки и поздравления
  • 21:53
  • 4
  • 0
Сериал «Теория лжи»: смотреть 39 серию онлайн (эфир от 28.12.2016)
  • 22:15
  • 0
  • 0
Черные ящики ТУ-154 Сочи расшифровка: о чем говорили пилоты перед крушением
  • 22:08
  • 0
  • 0
Саутгемптон – Тоттенхэм смотреть онлайн 28 декабря, трансляция
  • 22:01
  • 0
  • 0
Владимир Зеленский: Новый год — самый долгожданный праздник
  • 21:56
  • 1
  • 0
Пушков поддержал Эрдогана, обвинившего США в помощи ИГИЛ
  • 21:55
  • 1
  • 0
В Колпино горели сразу три автомобиля
  • 21:55
  • 0
  • 0
Полный список погибших в авиакатастрофе ТУ-154 в Сочи с датами рождения с фото
  • 21:53
  • 4
  • 0
Год Петуха — 2017: как встречать, новогодний стол — что должно быть, подарки и поздравления
  • 21:53
  • 4
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров