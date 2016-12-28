Ростовчанин спас пятилетнюю падчерицу от насильника-педофила

25 декабря 26-летний ростовчанин находился у себя дома. Там он предпринял попытку надругаться над 5-летним ребенком. До полового акта дело не дошло. Отчим девочки поймал злоумышленника на горячем.На данный момент молодой человек находится под стражей. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По российскому законодательству извращенцу светит тюремное заключение до 20 лет.

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