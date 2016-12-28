Авторизация
 
  • 20:50 – Прогноз курса валют на 2017 год в России: что ждет курс рубля, курс доллара и курс евро 
  • 20:47 – В Нижнекамске подросток шантажировал девочку интимными снимками 
  • 20:47 – Алсу без макияжа влюбила в себя фанатов 
  • 20:33 – «Саутгемптон» - «Тоттенхэм», 28 декабря: прямая трансляция, прогноз, состав — где и во сколько 


В Нижнекамске подросток шантажировал девочку интимными снимками

В татарском городе Нижнекамск подросток шантажировал малолетнюю знакомую. Он угрожал девочке обнародовать ее интимные снимки, если она откажется присылать новые.

В Нижнекамске подросток шантажировал девочку интимными снимками


16-летний житель Нижнекамска обвиняется в распространении детской порнографии. По информации пресс-службы Следственного управления Следственного комитета по Республике Татарстан, в мае текущего года парень свел интернет-знакомство с 13-летней жительницей Ульяновска. Во время общения в социальной сети, подросток уговорил собеседницу сфотографироваться голой и выслать фотографии ему.

Желая продолжения порнографической «фотосессии», юноша стал грозить девочке публикацией снимков в случае, если та не будет присылать ему новые. Школьница отказалась идти на поводу у извращенца, и он разослал шокирующие фотографии ее родителям и учителям.

Задержанный полицией, парень во всем сознался. Он выпущен под подписку о не выезде и дал следователям слово вести себя хорошо. Уголовное разбирательство продолжается.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164701-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4163
+0.00%
72.4776
-0.09%
1.1442
+0.32%
0.2090
+0.19%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 140
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 134
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 863
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 794
  • 0
Очевидец рассказал о
  • 07:07
  • 704
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 697
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 674
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 615
  • 0
Прогноз курса валют на 2017 год в России: что ждет курс рубля, курс доллара и курс евро
  • 20:50
  • 0
  • 0
В Нижнекамске подросток шантажировал девочку интимными снимками
  • 20:47
  • 0
  • 0
Алсу без макияжа влюбила в себя фанатов
  • 20:47
  • 0
  • 0
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм», 28 декабря: прямая трансляция, прогноз, состав — где и во сколько
  • 20:33
  • 0
  • 0
Charlie Hebdo сделал две карикатуры на тему крушения Ту-154
  • 20:33
  • 0
  • 0
Юрий Лужков покидает страну после госпитализации
  • 20:23
  • 0
  • 0
Александр Панайотов заявил о родстве с Джорждем Майклом
  • 20:23
  • 0
  • 0
Биатлон. Рождественская гонка 2016: результаты, кто выиграл, смотреть онлайн
  • 20:22
  • 0
  • 0
Прогноз курса валют на 2017 год в России: что ждет курс рубля, курс доллара и курс евро
  • 20:50
  • 0
  • 0
В Нижнекамске подросток шантажировал девочку интимными снимками
  • 20:47
  • 0
  • 0
Алсу без макияжа влюбила в себя фанатов
  • 20:47
  • 0
  • 0
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм», 28 декабря: прямая трансляция, прогноз, состав — где и во сколько
  • 20:33
  • 0
  • 0
Charlie Hebdo сделал две карикатуры на тему крушения Ту-154
  • 20:33
  • 0
  • 0
Юрий Лужков покидает страну после госпитализации
  • 20:23
  • 0
  • 0
Александр Панайотов заявил о родстве с Джорждем Майклом
  • 20:23
  • 0
  • 0
Биатлон. Рождественская гонка 2016: результаты, кто выиграл, смотреть онлайн
  • 20:22
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров