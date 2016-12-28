В Нижнекамске подросток шантажировал девочку интимными снимками

В татарском городе Нижнекамск подросток шантажировал малолетнюю знакомую. Он угрожал девочке обнародовать ее интимные снимки, если она откажется присылать новые.
16-летний житель Нижнекамска обвиняется в распространении детской порнографии. По информации пресс-службы Следственного управления Следственного комитета по Республике Татарстан, в мае текущего года парень свел интернет-знакомство с 13-летней жительницей Ульяновска. Во время общения в социальной сети, подросток уговорил собеседницу сфотографироваться голой и выслать фотографии ему.
Желая продолжения порнографической «фотосессии», юноша стал грозить девочке публикацией снимков в случае, если та не будет присылать ему новые. Школьница отказалась идти на поводу у извращенца, и он разослал шокирующие фотографии ее родителям и учителям.
Задержанный полицией, парень во всем сознался. Он выпущен под подписку о не выезде и дал следователям слово вести себя хорошо. Уголовное разбирательство продолжается.
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