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Россияне стали меньше смотреть телевизор в 2016 году

В 2016 году россияне стали меньше смотреть телевидение на семь минут. Теперь жители РФ предпочитают другой источник информации – интернет.
Россияне стали меньше смотреть телевизор в 2016 году


По сравнению с предыдущим годом интернет, как и телевидение потеряли былую популярность среди россиян. Тем не менее, Всемирная паутина оказалась предпочтительней.
Результаты опроса показали, что за год показатель доверия к интернет-изданиям упал с 40% до 35%. В информации, переданной по телевидению, люди стали уверенны меньше на 1%, с 29% до 28%. Радио задержалось на таком же уровне – 2%. Индекс доверия россиян к газетам вырос до 3%, а к глянцевым изданиям - с 0% до 1%.

Также социологи выяснили, что половина респондентов приобретают бумажные СМИ. Четверть склона к бесплатным изданиям. 30% опрошенных регулярно покупают журналы или газеты. Около 10% подписаны на печатные СМИ. 17% респондентов читают только те издания, которые приобретают друзья или родственники.
В 2016 году случился рост медиапотребления на 6%. По мнению экспертов, подъем показателя произошел за счет пользователей смартфонов и людей старшей возрастной категории. В 2016 году молодые люди предпочитают серфинг в интернете посредством смартфона. По данным опроса, выход в сеть через ноутбук и ПК снизился на 13-14 минут, а через мобильное устройство увеличился на 18 минут.
Благодаря опросу также удалось выяснить отношение россиян к рекламе. Разница между людьми, доверяющими и не доверяющими рекламе оказалась – 7%. Больше всего респондентам не нравится реклама по ТВ и радио (-16% и -17%). А вот индекс доверия к объявлениям в печатных СМИ показывает положительную динамику и не раздражает россиян (3%).


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