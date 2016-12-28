Мексиканец растворил в соляной кислоте свою девушку за отказ от секса

Житель Мексики растворил в соляной кислоте свою девушку, отказавшую ему в интимной близости. Пара познакомилась с помощью популярного приложения для свиданий Tinder.
26-летнюю Франсию Рут Ибарре искали по всей Мексике. Родственники девушки стали предполагать наихудшее. Под подозрение попал ее парень. Позже, правоохранителям удалось найти останки тела Франсии на балконе квартиры ее бойфренда. Следствие установило,что Эммануєль Делани убил свою девушку, а затем, чтобы скрыть следы преступления, растворил ее труп в соляной кислоте. Идентифицировать останки удалось только с помощью генетической экспертизы. Молодой человек признался, что девушка отказала ему в интимной близости. Это спровоцировало у него вспышку гнева, после чего он убил ее. Известно, что Боканегра и Ибарра познакомилась с помощью популярного приложения Tinder. В живую пара встречалась только несколько раз. Выйти на убийцу помогли друзья погибшей, которые проследили ее активность в соцсетях за несколько последних месяцев.
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