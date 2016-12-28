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Никита Джигурда выставил секс-видео с Людмилой Браташ в интернет

Никита Джигурда выставил секс-видео с Людмилой Браташ в интернет
Прославленный советский и российский актер Никита Джигурда перешел все рамки приличия, когда выставил на всеобщее обозрение видеозапись своего сексуального сношения с Людмилой Браташ, крестной матерью своих детей.

Начал свою бурную деятельность Джигурда, которая вскоре перешла в скандальную плоскость, с того, что выставил в интернете видеоролик с родами своей супруги Марины Анисиной. Затем артист позволил себе запустить в сеть видеозапись, на которой он занимается сексом с крестной матерью своих детей Людмилой Браташ. Поклонники усмотрели в этом акт насилия, посетовав на то, что женщина не проявляла никакого интереса к происходящему. Поговаривали, что она и вовсе была в бессознательном состоянии, чем и воспользовался Никита.

Активность Джигурды в интернете проявилась еще и в его обещании поклонникам по поводу того, что вскоре на всеобщее обозрение будет представлено видео с оральным сексом, на котором запечатлены Никита и Людмила. Свое обещание он выполнил. Другая видеозапись с кадрами сексуальных утех сменяется на семейные фотографии, на которых Никита Джигурда запечатлен с Людмилой Браташ и бывшей женой Мариной Анисиной, с которой недавно у него состоялся официальный развод.

Чуть позже по случившемуся высказался сам Никита. Он попытался успокоить разбушевавшуюся публику, заметив, что вовсе не подвергал насилию Браташ, а пытался якобы реанимировать ее в моральном плане. Отдельно Джигурда объяснил, что с помощью данной записи всего-навсегда хотел доказать общественности, что у него на самом деле имелись интимные отношения с Людмилой.

Напомним, бизнес-леди Людмила Браташ являлся крестной матерью для детей Никиты Джигурды. Она умерла 14 февраля текущего года. Женщина получила черепно-мозговую травму в результате падения с высоты собственного роста. Также известно, что в последние годы жизни женщина много выпивала. В свою очередь Джигурда объяснил, что Браташ убила мафия.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164602-news.html
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