Проект «Жить» перед Новым годом выпустил новый социальный ролик

В преддверии волшебного семейного праздника - Нового года, проект #ЖИТЬ подарил жителям России особенный социальный ролик. Посредством видеозаписи создатели проекта хотят лишний раз напомнить всем людям, что не стоит погружаться с головой в интернет-пространство, ведь настоящая жизнь разворачиваются перед глазами каждого человека здесь и сейчас.
18 000 историй было размещено на сайте проекта, а также в социальных сетях за первый месяц существования социального проекта #ЖИТЬ, а также свыше семи тысяч видео и слайд-шоу было разослано пользователям. Более 200 тысяч людей из 11 стран мира знают о проекте за пределами РФ, а также небывалую популярность он обрёл среди российских селебрити и обычных людей. Так, в проекте #ЖИТЬ уже приняли участие 27 артистов эстрады, русского рока, а также оперной сцены, среди которых Григорий Лепс, Гарик Сукачёв, Полина Гагарина, а также многие другие.
К слову, в соцсети "ВКонтакте" в уходящем году клип на композицию "Жить" стал наиболее популярным.
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