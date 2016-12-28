Проект «Жить» перед Новым годом выпустил новый социальный ролик

18 000 историй было размещено на сайте проекта, а также в социальных сетях за первый месяц существования социального проекта #ЖИТЬ, а также свыше семи тысяч видео и слайд-шоу было разослано пользователям. Более 200 тысяч людей из 11 стран мира знают о проекте за пределами РФ, а также небывалую популярность он обрёл среди российских селебрити и обычных людей. Так, в проекте #ЖИТЬ уже приняли участие 27 артистов эстрады, русского рока, а также оперной сцены, среди которых Григорий Лепс, Гарик Сукачёв, Полина Гагарина, а также многие другие.К слову, в соцсети "ВКонтакте" в уходящем году клип на композицию "Жить" стал наиболее популярным.

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