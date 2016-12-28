В Соликамске разыскивают убийцу с водяным пистолетом с кислотой и ножом

В Соликамске занимаются розыском убийцы с водяным пистолетом, наполненным кислотой, и ножом. Преступник учинил разбой в одном из кафе города ночью с 25 на 26 декабря.
Грабитель с детским оружием, внутри которого была кислота, и ножиком ворвался в увеселительное заведение и, угрожая бармену, потребовал отдать ему всю выручку. Когда оказалось, что касса пуста, преступник ушел, успев перед этим ударить ножом в живот одного из посетителей кафе.
Жертва грабителя умерла в автомобиле скорой помощи. Полиция разыскивает убийцу.
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