В Соликамске разыскивают убийцу с водяным пистолетом с кислотой и ножом

Грабитель с детским оружием, внутри которого была кислота, и ножиком ворвался в увеселительное заведение и, угрожая бармену, потребовал отдать ему всю выручку. Когда оказалось, что касса пуста, преступник ушел, успев перед этим ударить ножом в живот одного из посетителей кафе.Жертва грабителя умерла в автомобиле скорой помощи. Полиция разыскивает убийцу.

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